الكرملين: بوتين مستعد لزيارة الولايات المتحدة

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومستشار الرئيس الأمريكي لشئون الأمن القومي جون بولتون تطرقا في لقائهما أمس الثلاثاء لموضوع تبادل الزيارات بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا استعداد بوتين لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.



وردًا على سؤال حول استعداد روسيا لمناقشة زيارة محتملة لبوتين إلى الولايات المتحدة، قال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء : "نحن بالتأكيد مستعدون، وعموما بوتين وبولتون تطرقا لموضوع تبادل الزيارات"، وأضاف:" لم تتخذ قرارات حتى الآن في هذا الشأن".

وفيما يتعلق بزيارة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون إلى روسيا، أكد بيسكوف أن العمل مستمر للاتفاق على موعد هذه الزيارة. ونفى المزاعم التي أشارت إلى عقد القمة الروسية الكورية الشمالية الأسبوع القادم.



