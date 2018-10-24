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مفتي الجمهورية: أسئلة طلاب جامعة حلوان تؤكد أن شبابنا واع

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 04:11 م
صدى البلد
عاطف خالد
عبر الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عن إعجابه الشديد بفكر الشباب الجديد خلال الندوة المقامة الآن بقاعة حسن حسنى بكلية التربية بجامعة حلوان.

وقال علام: إن مستوى الأسئلة المطروحة من الطلاب خلال الندوة مبشر جدا، بأن لدينا شبابًا واعيًا يبحث العلم والمعرفة بشئون دينه ودنياه.

وأضاف شوقي أن مصر في حاجة إلى هذا الشباب الواعي بأفكاره و استفساراته الواعية من أجل تشكيل الوعي المجتمعي المطلوب لدى المجتمع.
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