مفتي الجمهورية: أسئلة طلاب جامعة حلوان تؤكد أن شبابنا واع

عبر الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عن إعجابه الشديد بفكر الشباب الجديد خلال الندوة المقامة الآن بقاعة حسن حسنى بكلية التربية بجامعة حلوان.



وقال علام: إن مستوى الأسئلة المطروحة من الطلاب خلال الندوة مبشر جدا، بأن لدينا شبابًا واعيًا يبحث العلم والمعرفة بشئون دينه ودنياه.



وأضاف شوقي أن مصر في حاجة إلى هذا الشباب الواعي بأفكاره و استفساراته الواعية من أجل تشكيل الوعي المجتمعي المطلوب لدى المجتمع.