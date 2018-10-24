العصار يستقبل سفراء الدول الأجنبية الجدد ويدعوهم للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي

وبحسب بيان اليوم، الأربعاء، رحب "العصار" بالسفراء الجدد وهنأهم على توليهم منصبهم الجديد، وأكد أنه يتطلع إلى قيامهم بفتح مجالات جديدة للتعاون بين شركات الإنتاج الحربي المصرية والشركات العاملة في مجالات مماثلة في الدول الموفدين إليها من خلال تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة فيما بينهما.





واستعرض "العصار" خلال اللقاء إمكانيات شركات الإنتاج الحربي المختلفة في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية والإمكانيات التدريبية والعلمية والبحثية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة.

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، 24 سفيرًا من السفراء المعينين الجدد ورؤساء البعثات للدول العربية والأفريقية والأجنبية لعام 2018، بمقر ديوان عام الوزارة، للتعرف على الإمكانيات والخبرات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بوزارة الإنتاج الحربي وشركاتها وقطاعاتها التابعة لنقلها إلى الدول الموفدين إليها فى ضوء قيامهم بتعزيز مجالات التعاون مع هذه الدول.وحث السفراء الجدد على تشجيع الشركات الأجنبية فى الدول الموفدين إليها على إقامة شراكات مع شركات الإنتاج الحربي وشركات القطاع الخاص بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا العالمية الحديثة للشركات المصرية وإحداث طفرة صناعية بما يعزز الاقتصاد القومي من خلال الاعتماد على التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتقليل الاستيراد لتوفير العملة الصعبة، وهو الهدف الذى تسعى الوزارة إلى تحقيقه، كما قام "العصار" بالرد على جميع تعليقات واستفسارات السفراء.وفي نهاية اللقاء، أعرب السفراء عن تطلعهم إلى نقل ما شاهدوه من خبرات فنية وتكنولوجية متطورة فى العديد من مجالات الصناعات الدفاعية والمدنية لشركات الإنتاج الحربي التي تعد إحدى القلاع الصناعية المصرية إلى الدول الموفدين للعمل بها، والعمل على تشجيع وجلب المزيد من الاستثمارات لمصر اعتمادًا على ما شهدته مصر خلال السنوات الأربعة الماضية من تحسن في الاقتصاد والاستقرار الأمني وتنفيذ مشروعات قومية كبرى وتطوير البنية التحتية فى مجالات "الكهرباء، الطرق، الطاقة".