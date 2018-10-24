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تعليم

انطلاق لقاء الثقافة والفنون المصرية الهولندية الأول بجامعة جنوب الوادي

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 04:14 م
صدى البلد
يوسف رجب.
بدأت فعاليات لقاء الثقافة والفنون المصرية الهولندية الأول بجامعة جنوب الوادي الذي ينعقد في الفترة من 22-28 أكتوبر الجاري تحت رعاية الدكتور عباس منصور- رئيس الجامعة.

أكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن الهدف الرئيسي من هذا اللقاء الذي ينعقد بمقر جامعة جنوب الوادي بقنا وفرع الجامعة بالأقصر هو التبادل الثقافي بين طلاب جامعة جنوب الوادي والطلاب الهولنديين المشاركين باللقاء

واشاد بأعمال الجمعية المصرية الهولندية بهولندا لحرصها على التعاون مع جامعة جنوب الوادي على مدار عشر سنوات ماضية في العديد من المجالات بدءًا من الوفود الطبية والتي كان لها دور ايجابي في تطوير العمل بالعديد من أقسام المستشفيات الجامعية ثم وفود التدريب الطبي والآن في مجال النشاط الطلابي والتي تعد فرصة طيبة لطلاب الجامعة للتعرف على الثقافات والفنون الأوروبية.

وأضاف الدكتور صلاح سعيد- رئيس الوفد الهولندي، بأن الوفد الهولندي يضم أيضًا مجموعة طبية والتي ستجري العديد من عمليات القسطرة القلبية بمستشفى قنا الجامعي بجانب مجموعة التدريب الطبي والتي تعقد ورش عمل تدريبية لهيئة التمريض بمستشفى الأقصر العام ومستشفيات قنا الجامعية في مجال دعم الحياة الأساسي ودعم حياة الأطفال الأساسي.

تضمن الحفل تقديم العديد من الفقرات الموسيقية العالمية والعربية بمشاركة فريق الشباب للموسيقى بمدينة هنجولو الهولندية، بالاشتراك مع طلاب النشاط الفني بجامعة جنوب الوادي وفرقة أكاسيا باند بجانب عروض الفنون الشعبية لفريق الفنون الشعبية بالجامعة.
انطلاق لقاء الثقافة والفنون المصرية الهولندية الأول بجامعة جنوب الوادي
انطلاق لقاء الثقافة والفنون المصرية الهولندية الأول بجامعة جنوب الوادي
انطلاق لقاء الثقافة والفنون المصرية الهولندية الأول بجامعة جنوب الوادي
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