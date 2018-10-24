وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول رقص طلاب بأحد مدرجات عين شمس

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، تقريرا حول قيام بعض طلاب حقوق عين شمس بالرقص في أحد مدرجات الكلية احتفاء باستقبال الطلاب الجدد، ورد من الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس لتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الجامعة في هذا الشأن.





وأشار التقرير إلى إصدار د. ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، 3 قرارات تضمنت إحالة أعضاء الأسرة المنظمة للحفل إلى التحقيق، ووقف نشاطها مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات، وأخيرًا إحالة أفراد الأمن المسئولين عن متابعة وتأمين الحفل إلى التحقيق.



