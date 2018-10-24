وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول رقص طلاب بأحد مدرجات عين شمس

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، تقريرا حول قيام بعض طلاب حقوق عين شمس بالرقص في أحد مدرجات الكلية احتفاء باستقبال الطلاب الجدد، ورد من الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس لتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الجامعة في هذا الشأن.
وأشار التقرير إلى إصدار د. ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، 3 قرارات تضمنت إحالة أعضاء الأسرة المنظمة للحفل إلى التحقيق، ووقف نشاطها مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات، وأخيرًا إحالة أفراد الأمن المسئولين عن متابعة وتأمين الحفل إلى التحقيق.
وأوضح التقرير، أنه تم الموافقة على طلب أسرة طلابية بتنظيم حفل لاستقبال الطلاب الجدد، وتقرر عقد هذا الحفل فى 14 أكتوبر الماضى في أحد المدرجات، وتم تنظيم الحفل بشكل راق إلا أن بعض الطلاب لا يتجاوز عددهم 30 طالبًا خرجوا عن الشكل اللائق، وتم تصويرهم، ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.