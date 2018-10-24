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برلمان

برلماني: فتح مكتب خاص لحجز تذاكر القطارات لأهالي صدفا

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 12:40 م
ممتاز الدسوقى نائب
ممتاز الدسوقى نائب صدفا والغنايم بأسيوط
فريدة محمد
أعلن ممتاز الدسوقي، نائب صدفا والغنايم بأسيوط وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حصوله على موافقة رئيس قطاع النقل، على فتح مكتب حجز تذاكر لمركز صدفا، ومقره مجلس مدينة صدفا.

وأشار الدسوقي، في بيان، الأربعاء، إلى أن تخصيص مكتب لحجز التذاكر سيخدم أهالي مركز ومدينة صدفا ويسهل حجز التذاكر، لافتا إلى أنه كان مطلبًا عامًا من أهالي المركز، لتسهيل عملية الحجز ومنع التزاحم بمكاتب أخرى.

وتابع النائب أن تطوير المحطة وعدم تأخر القطارات كان هدفا لنا خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على راحة المواطنين، حيث يشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ذلك كما أن زيارة رئيس الوزراء مؤخرًا واستماعه لشكاوى النواب سهلت الكثير من الخدمات.
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