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حوادث

عاطلان يطلقان الرصاص على سائقين بموقف سرفيس الزاوية الحمراء

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 12:34 م
صدى البلد
محمد صبرى
ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على عاطلين اطلقا الرصاص على سائقين بسبب خلافات حول التواجد بموقف سرفيس الزاوية الحمراء.

وبإعداد الأكمنة بأماكن ترددهما تم ضبطهما وبحوزتهم مطواه وبندقية، وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء قد تلقى اشارة من مستشفي الدمرداش باستقبالها شخصين بهما إصابات عبارة عن جرح سطحي وآثار رش خرطوش.

وتبين من التحريات وقوع مشاجرة بين المصابين وأخرين وذلك بسبب خلافات حول التواجد بموقف سرفيس الزاوية.

وبإعداد الأكمنة بأماكن ترددهما تم ضبطهما بحوزتهما مطواه وبندقية خرطوش و المستخدمان فى ارتكاب الواقعة.
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