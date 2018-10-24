أحمد عمر هاشم: رسالة الأزهر الشريف مستمدة من عالمية السلام

توجه الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، بالحمد والثناء لله عز وجل والشكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قائلا إن "الأزهر العريق هو الذي أعد للندوة العالمية الإسلام والغرب، التي جاءت في منعطف خطير لتؤكد على رسالة الأزهر العالمية المستمدة من عالمية السلام".



وأضاف في كلمة موجزة في ختام فعاليات الندوة، أننا "نحن الآن في ملتقى بين الإسلام والغرب لنعطي الصورة الحقيقة لهذا الدين الحنيف".



وتابع أن "الدين الإسلامي الذي يحتضن ويعطي المودة لغير المسلمين ويعلن رسوله خصومته لمن يظلم أحدًا من غير المسلمين، نحن نحب جميع الرُسل فلا عنصرية في الإسلام، فإني أحب محمدًا وأحب جميع الرُسل".