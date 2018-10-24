اليابان تشكر تركيا لإنقاذ الصحفي المعتقل في سوريا

أعرب رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الأربعاء، عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وذلك لجهوده في إنقاذ صحفي ياباني كان مخطوفا من قبل مسلحين في سوريا منذ 3 سنوات.



وقال "آبي"، في تصريحات صحفية نقلتها شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية "أشعر بارتياح لسماع هذا النبأ"، مشيرًا إلى أن الحكومة اليابانية تأمل في أن تتأكد من أن الرجل الذي أطلق سراحه هو الصحفي جومبي ياسودا "بأسرع وقت ممكن".



وفُقِدَ أثر ياسودا بعد دخوله إلى سوريا في يونيو 2015 لتغطية الحرب الدائرة هناك، في حين أفادت تقارير بأن جماعة فتح الشام -(مسلحي "جبهة النصرة" سابقا) المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي هي التي تحتجزه.