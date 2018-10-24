ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

اليابان تشكر تركيا لإنقاذ الصحفي المعتقل في سوريا

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 12:37 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أعرب رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الأربعاء، عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وذلك لجهوده في إنقاذ صحفي ياباني كان مخطوفا من قبل مسلحين في سوريا منذ 3 سنوات.

وقال "آبي"، في تصريحات صحفية نقلتها شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية "أشعر بارتياح لسماع هذا النبأ"، مشيرًا إلى أن الحكومة اليابانية تأمل في أن تتأكد من أن الرجل الذي أطلق سراحه هو الصحفي جومبي ياسودا "بأسرع وقت ممكن".

وفُقِدَ أثر ياسودا بعد دخوله إلى سوريا في يونيو 2015 لتغطية الحرب الدائرة هناك، في حين أفادت تقارير بأن جماعة فتح الشام -(مسلحي "جبهة النصرة" سابقا) المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي هي التي تحتجزه.
loading...

ترشيحاتنا

صلاح يقود ليفربول في مواجهة سهلة أمام بطل صربيا .. الليلة

في ذكرى ميلاده.. 6 معلومات لا تعرفها عن شيخ الفنانين محمد توفيق

ارتفاع عدد المصابين في أحداث الشغب بـ مباراة الترجي وأول أغسطس

عصام الشوالي عن تأهل الأهلي: نهائي عربي واعد ومثير ينتظر الجماهير

السعودية تتفاوض على شراء طائرات من بوينج وإيرباص بـ 5 ملايين دولار

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

اختبار طبي لتحديد فترة غياب وليد أزارو عن الملاعب

شاهد.. أدلة جديدة تكشف تورط قطر فى دعم الإرهابيين

شاهد.. مي حلمي تمسح دموعها قبل إلغاء حفل زفافها على محمد رشاد

محلية النواب: سنلجأ لجمع القمامة من المنبع لحل المشكلة في عامين.. فيديو

اجتماع مجلس إدارة الأهلي يحدد غدا موعد الجمعية العمومية

سامسونج تحدد موعد الإعلان عن أول هاتف ذكي قابل للطي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة والعظمى تسجل 28.. فيديو
شاهد..لحظة تكريم محمد أبو العينين وحصوله على جائزة العطاء الاجتماعى
الأرصاد: سقوط أمطار على أغلب أنحاء الجمهورية غدا.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء .. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟