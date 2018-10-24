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تعليم

دورة تدريبية بجنوب الوادي عن الثقافة المجتمعية لمكافحة الفساد

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 04:19 م
صدى البلد
يوسف رجب
عقدت جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة دورة تدريبية عن "الثقافة المجتمعية للوقاية من الفساد ومكافحته" لموظفي الجهاز الإداري بالجامعة ضمن الدورات التدريبية المقدمة من هيئة الرقابة الإدارية في ضوء تفعيل ونشر البرنامج التدريبي لمكافحة الفساد، حاضر فيها المهندس على فكرى- مدير مركز المعلومات والمهندس محمود عبد الخالق من برنامج نظم المعلومات الإدارية.

تناولت الدورة التعريف بمفهوم الفساد وأنواعه وأشكاله والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومدونة السلوك الوظيفي والخطة الاستراتيجية للجامعة لمكافحة الفساد والاتجاهات الحديثة للإدارة ومكافحة الفساد.

وتم التأكيد خلال الدورة التي حضرها أمناء الكليات ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومسئولي نظم المعلومات بوحدات الخدمات التكنولوجية"it unit "بالكليات على تعزيز الثقافة المجتمعية لمكافحة الفساد.

وفى نهاية الدورة تم تعريف الحضور بكيفية التسجيل على موقع الرقابة الإدارية من خلال تفعيل البريد الإلكتروني لكل موظف.
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