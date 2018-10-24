متحف ألبرتينا للفنون بفيينا يتلقى تبرعات فنية بقيمة 90 مليون دولار

تلقى "متحف ألبرتينا للفنون" فى العاصمة النمساوية فيينا تبرعا فنيا من مجموعة "إيسل" الفنية يصل إلى 1.323 لوحة ذات قيمة عالية تقدر بنحو 90 مليون دولار.



وشملت الإبداعات المُتبرع بها أعمالا فنية من المبدعين "سيندى شيرمان"، "تونى كراج" و"كاريل آبل"و"جورج باسيليتز"، و"لأليكس كاتز"و"نيو وراخ"، حيث من المقرر عرضهم فى جناح خاص بالفن المعاصر بالمتحف العام المقبل.



وتم تجميع مجموعة "إيسل" الفنية من قبل"كارل هاينز إيسل" مؤسس سلسلة "بوماكس" لمحلات بيع الأزياء و زوجته "أنجس".



وقال "كارل هاينز إيسل"، فى بيان: "لقد كانت رغبتنا دائما أن نعرض مجموعتنا على أوسع نطاق ممكن من الجمهور فى العاصمة النمساوية فيينا، آملين أن تثرى هذه المجموعة – التى تمتد إلى أبعد من الفن النمساوى – عددا كبيرا من عشاق الفن من النواحى الفكرية ، البصرية ، العاطفية ، بنفس القدر الذى وفر لنا به استمتاعا فنيا على مدى العقود العقود العديدة الماضية".