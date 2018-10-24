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حوادث

سقوط لص تخصص في سرقة فيلات القاهرة الجديدة بعد التعدي على أصحابها

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:40 م
ضبط - ارشيفية
ضبط - ارشيفية
محمد صبرى
نجحت الأطواف الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة ، فى القبض على أخطر لص تخصص في سرقة الفيلات بالقاهرة الجديدة بعد التعدى على اصحابها " بشفرة موس".

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من صيدلي بتعرضه لواقعة سرقة ، حيث قرر بأنه حال تواجده بفيلته لاحظ وجود أحد الأشخاص بداخلها " أدلي بأوصافهم التقريبية "، وما إن شاهده حتى قام بالقفز واعتلاء سور الفيلا والهرب وتبين سرقة هاتفه المحمول. 

وبتمشيط المنطقة المحيطة بمحل البلاغ تم ضبط المتهم وبحوزته الهاتف المحمول المستولي عليه ، وكذا 3 هواتف محمولة و6500 جنيه، وشفرة موس.

واعترف أن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع سرقة وان الهاتف الأول خاص بالمبلغ، تم اصطحاب المتهم والمضبوطات لديوان القسم لتحرير المحضر اللازم.

واثناء ذلك حضر لديوان القسم مهندس " مصاب بكسر بالفخذ الأيمن "وربة منزل " مصابة بجرح بالساعد الأيمن والكتف الأيسر " ونجلتهما وابلغوا بقيام شخص مجهول " تتطابق أوصافه مع أوصاف المتهم المضبوط " بسرقة 3 هواتف محمولة ، و6500 جنيه حال تواجدهم بالفيلا سكنهم بالإكراه تحت تهديد شفره موس واحدث إصابتهما.
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