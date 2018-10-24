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رياضة

الأهلي يبدأ الاستعداد للوصل الإماراتي.. غدًا

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 12:38 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق سيتدرب في الرابعة عصر غدا الخميس، استعدادًا لمباراة الوصل الإماراتي الأحد المقبل بالإسكندرية في ذهاب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.

وتعود بعثة الأهلي للقاهرة اليوم الأربعاء، بعد مواجهة وفاق سطيف الجزائري بملعب الأخير في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وهي المباراة التي خسرها الأهلي بهدفين لهدف، لكنه تأهل للنهائي بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.

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