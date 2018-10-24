شرم الشيخ تتزين لاستقبال منتدى شباب العالم.. والمحافظ: نسابق الزمن في التجهيزات

محافظ جنوب سيناء:

نسابق الزمن ونوصل الليل بالنهار لسرعة الانتهاء من أعمال التجهيز

المنتدى رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان

50 سيارة إسعاف مجهزة خلال المؤتمر

مطار شرم الشيخ يتزين بشعار منتدى الشباب

وأوضح أن المؤتمر يثبت قدرة مصر على التنظيم والإعداد الجيد، كما يبعث برسالة تؤكد ما تنعم به مصر من استقرار وسكون، والمؤتمر بمثابة رسالة للعالم عن الأمن والأمان اللذين تنعم بهما محافظة جنوب سيناء، خاصة أن وسائل الإعلام ستغطى المنتدى من داخل سيناء، ما يقدم تسويقًا سياسيًا خارجيًا أن مصر لديها رؤية سياسية مستدامة، كما أن أنشطة وفعاليات المنتدى ستنتشر على "السوشيال ميديا" بما فيها من أخبار وصور، ما سيؤدي إلى اجتذاب السياح من فعاليات هيئة تنشيط السياحة في الترويج لمصر على خارطة السياحة العالمية.





وقال فودة إن فترة انعقاد المنتدى ستكون حافلة بالأنشطة والمناقشات والحوارات والمداخلات، وتتمثل أهميته في أنه فعالية خارج الأطر الرسمية والدبلوماسية، وهو بالأساس امتداد لاهتمام القيادة السياسية بمشاركة الشباب فى الحياة العامة والسياسية، وأشار إلى التقاليد الراسخة للدبلوماسية المصرية في توصيل رسالة عن التوافق الداخلي لدى العالم.





تجهيز قاعة المؤتمرات

وأضاف أبو هاشم أن جميع سيارات الإسعاف من النوع الحديث المجهز طبيا على أعلى مستوى، وسيكون هناك فريق طبى متكامل على درجة كبيرة من التعامل في الأزمات وفريق من اطقم التمريض جاهزة ومدربة تدريبا يناسب الحدث العالمى لمنتدى شباب العالم المستشفيات الخاصة تشارك.



في السياق ذاته، رفع مطار شرم الشيخ الدولي درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، استعدادا لانطلاق فعاليات منتدى شباب العالم، ووضع شعار المؤتمر على كل المعدات والطائرات التي ستشارك في المؤتمر، سواء بمطار القاهرة الدولي، أو بمطار شرم الشيخ.





تستقبل مدينة شرم الشيخ خلال أيام قليلة منتدى الشباب العالمي الذي سيقام بقاعات المركز الدولي للمؤتمرات، في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى."لا صوت يعلو فوق صوت الاستعداد لمنتدى الشباب العالمي"، حيث يسابق المسئولون بجنوب سيناء الزمن للانتهاء من التجهيز لهذا المنتدى الذي يعتبر من أهم المنتديات والمؤتمرات التي تقام بمدينة شرم الشيخ من ناحية الأهمية التأمينية وتواجد أعداد كبيرة تقدر بـ 6000 شاب من مختلف الجنسيات.وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن "الجميع بالمحافظة يعمل كخلية نحل كل في قطاعه، والجميع يوصل الليل بالنهار ونسابق الزمن للانتهاء من أعمال تجهيز مدينة شرم الشيخ لتصبح المدينة جاهزة لاستقبال الضيوف".وتتزين شرم الشيخ بأجمل رداء وتشهد عملًا متواصلًا على مدار الساعة لكل العاملين لإنجاز أعمالهم من تشجير وزهور ستكون في استقبال الضيوف، وتجميل وإضاءة ورسم ورصف طرق لإضفاء مظهر جمالي جذاب ستكون أول ما تقع عليه أعين الضيوف والسائحين فور خروجهم من بوابات المطار الدولي.وقال فودة إن ما يتم من استعدادات وتحضير لمؤتمر الشباب سيساعد في توفير الوقت والجهد في الاستعداد للمؤتمرات الكبرى الأخرى التي تعقب مؤتمر الشباب مثل مؤتمري التنوع البيئي والكوميسا، واللذان تشارك فيهما دول كثيرة وأعداد كبيرة تصل إلى 5000 مشارك.وقرر محافظ جنوب سيناء إلغاء الإجازات والمأموريات لجميع العاملين ورفع حالة الاستعداد إلى القصوى في جميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية لانعقاد مؤتمر دائم.وأضاف محافظ جنوب سيناء: "إننا نعتبر أنفسنا في انعقاد مؤتمر دائم، حيث تم رفع درجة الاستعدادات القصوى في جميع المرافق الحيوية بالمحافظة، خاصة مدينة شرم الشيخ، حيث تشهد المحافظة حالة من التيقظ والتأهب التام بجميع المدن التسع بالمحافظة في إطار رفع درجة الاستعداد القصوى بمديريات الصحة والتموين والأمن".وأكد المحافظ أن نجاح المنتدى سيزيد الطلب على المنتج السياحي المصري، وأنه لن يكون هناك وقتها فرصة للأسعار المتدنية، كما سيزيد المنتج السياحي وستزيد جولته.قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتفقد الأعمال النهائية لمركز المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ استعدادا لافتتاحه، حيث سيستقبل المركز عدة مؤتمرات دولية خلال هذا العام مثل مؤتمر شباب العالم في بداية نوفمبر، والتنوع البيولوجي في نهاية نوفمبر القادم، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز أكثر من 4 آلاف فرد، بالإضافة لقاعة المؤتمرات القديمة، وصممت القاعة على أحدث الطرق العالمية مزودة بأحدث الأجهزة التكنولوجية.ويضم مركز المؤتمرات الجديد قاعة رئيسية وبهوا ضخما، و10 قاعات فرعية، ومطعما ضخما على مساحة 1500 متر، وأماكن خدمية وكافتيريات، وتبلغ المساحة لمركز المؤتمرات 230 ألف متر مربع.وقال المحافظ خلال تفقده للأعمال، إن مركز المؤتمرات الجديد يعتبر صرحا ضخما ويعد من ضمن البنية الأساسية لسياحة المؤتمرات بشرم الشيخ.وأشاد فودة بالعمل الجاد، حيث يتم العمل على قدم وساق للانتهاء من الأعمال خلال أيام قليلة قادمة، كما أشاد بالشركات العاملة والعامل المصري وأصر على التقاط صورة تذكارية مع بعض العمال المشاركين في هذا الصرح الضخم.وتفقد المحافظ أعمال إنشاء ميدان الصداقة الدولية بشارع السلام بجوار أيقونة السلام بشرم الشيخ، حيث يجري العمل الدؤوب لإنشاء ميدان صداقة دولي بمساحة 40 ألف متر مربع، في إطار استعداد شرم الشيخ لاستقبال العديد من المؤتمرات الدولية خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادم.كما قام فودة بتفقد أعمال إنشاء النصب التذكاري والميدان الذي سيشمل أعلاما ورموزا لجميع الدول المشاركة في مؤتمر شباب العالم، وتشمل الأعمال مد طرق وإضاءة للجبال وأعمال تشجير وتجميل وإنارة، حيث سيكون مزارا سياحيا دوليا يضاف للمزارات السياحية الدولية بمدينة شرم الشيخ.كما قام المحافظ بتفقد أعمال تطوير وتجميل وإنشاء أحواض زهور، وممشى للدراجات، وأعمدة إنارة، وإنشاء مظلات وبرجولات، ومقاعد للمواطنين والزائرين بطول شارع السلام، في إطار تجميل المدينة وإظهارها بالمظهر المتميز أمام جميع وفود دول العالم المشاركة في مؤتمر شباب العالم ومؤتمر التنوع البيئي البيولوجي.من ناحيته، قال الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن 50 سيارة ستقوم بتأمين المنتدى طبيا، بالإضافة إلى غرفة عناية مركزة داخل المؤتمر، بها أفضل الأطباء بجامعتي الأزهر والقاهرة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بمستشفى طور سيناء ومستشفى شرم الشيخ الدولى وجميع مستشفيات المحافظة ورفع حالة الطوارئ من الآن حتى نهاية المنتدى.وتشارك جميع المستشفيات الخاصة بمدينة شرم الشيخ ودهب في تأمين المنتدى طبيا، وتم رفع درجة الاستعداد بها، وقال الدكتور سامح سليمان، مدير أحد المستشفيات الخاصة بشرم الشيخ، إنه وفريق العمل بالمستشفى جاهزون ومتواجدون طوال أيام المنتدى بالمستشفى وتم رفع حالة الطوارئ مع تواجد جميع الأطباء والاستشاريين وأطباء القلب والعناية المركز والمخ والأعصاب مع تجهيز حجر العمليات وتوفير جميع المستلزمات الطبية، والجميع يعمل على نجاح المنتدى.يشار إلى أن الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أعطى توجيهات بتشكيل فرق من العلاقات العامة لاستقبال الوفود بالتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي، وفرق العلاقات العامة في شرم الشيخ.