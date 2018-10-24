ضبط 19 عنصرا إجراميا ومواد مخدرة وأسلحة نارية بشبرا الخيمة

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية حملة لضبط العناصر الاجرامية والخارجين عن القانون وتجار المخدرات بمنطقة شبرا الخيمة.





وكانت تعليمات مدير أمن القليوبية بتكثيف الحملات الامنية على البؤر الاجرامية فقامت حملة استهدفت قسم أول وثانى شبرا الخيمة وأسفرت الحملة عن ضبط ( 19 ) متهما من العناصر الخطرة منهم ( 15 منهم حائزي الأسلحة النارية ومتجري المواد المخدرة ) وضبط (7) سلاح نارى خرطوش و39 طلقة.





وضبط (9) قضايا مخدرات بإجمالى ( 310 جم استروكس و210 جم فودو و880 جما حشيش و300 قرص) وضبط مراقب هارب مطلوب التنفيذ عليه في 10أحكام حبس و(7) أحكام جناية منهم محكوم عليه بالسجن المؤبد.



