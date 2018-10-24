رئيس البورصة يترأس الاجتماع الرابع للجنة الاستشارية

ترأس محمد فريد رئيس البورصة المصرية الاجتماع الرابع اللجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة؛ لبحث سبل التعاون بشأن تحسين ممارسات الاستدامة والحوكمة للشركات المدرجة بالبورصة.



وكان رئيس البورصة قد أصدر قرارًا في مايو الماضي بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة المصرية، لتعزيز وتفعيل دورها في صياغة وتصميم السياسات التي تسهم في تقوية عمليات الاستدامة، وذلك إدراكًا من إدارة البورصة بأهمية بناء قدرات أسواق رأس المال في مجال الاستدامة.



وجاءت تلك الخطوة بعد انتهاء فترة عمل اللجنة الاستشارية للاستدامة التي تم تشكيلها أبريل 2016 لمدة عامين، التي أسهمت في رفع كفاءة البورصة المصرية في إدارة ملف الاستدامة.



قال محمد فريد رئيس البورصة إن الاجتماع جاء للتأكيد على حرص إدارة البورصة على تعزيز صلابة وتقوية عمليات الاستدامة، بداية من البورصة مرورا بالشركات المقيدة وصولا الى الشركات الأعضاء، لما لذلك من أهمية في دعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الاقتصاد القومي.



وتابع : "نعمل في اللجنة الاستشارية لرفع مستويات معرفة الشركات بأفضل ممارسات الاستدامة والحوكمة ، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز استدامة وحوكمة صناعة الأوراق المالية بالكامل".



وتطرق فريد خلال الاجتماع الى أهمية تحقيق الدمج بين أعمال الاستدامة وبين أثرها الفعلي على سوق الأوراق المالية خاصة فيما يتعلق بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية بهدف إنشاء صناديق المؤشرات المتداولة على مؤشرات الاستدامة.



وشهد الاجتماع استعراض لأهم مجهودات البورصة المصرية لدعم الاستدامة خلال عام 2017 وحتى النصف الثاني من عام 2018.

