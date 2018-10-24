خادم الحرمين يستقبل الرئيس السنغالي لمناقشة القضايا المشتركة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس جمهورية السنغال، اليوم الأربعاء، حيث تبادلا خلال اللقاء الاحاديث حول العلاقات والقضايا المشتركة بين البلدين.



ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية صورة من اللقاء معلقين: "الملك سلمان يستقبل رئيس جمهورية السنغال، جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالأضافة إلى مجمل الأحداث في المنطقة والعالم".



وتشهد المملكة العربية السعودية خلال هذه الايام انطلاق مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، في العاصمة السعودية الرياض والذي يستمر حتى 25 من أكتوبر الجاري، ويتضمن المؤتمر 40 جلسات نقاشية مفتوحة ومنتديات جانبية تركز على ثلاث ركائز "الاستثمار في التحوّل، والتقنية كمصدر للفرص، وتطوير القدرات البشرية".