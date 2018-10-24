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متحدث الزراعة يكشف سبب ارتفاع سعر البطاطس وموعد انخفاضها.. فيديو

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:41 م
صدى البلد
فاطمة رضا
أكد الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، زيادة المساحات التي تمت زراعتها من البطاطس هذا العام عن الأعوام الماضية، ما يقرب من 3000 فدان، لافتًا إلى أن البطاطس المتواجدة في الأسواق حاليًا هي الكمية المخزنة في الثلاجات.

وقال "عبد الدايم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الأربعاء، إن محصول البطاطس الجديدة سيتوافر في الأسواق خلال شهر ديسمبر القادم، ما يؤدي إلى خفض أسعارها مرة أخرى.

وأضاف أنه لا يتم التعرف على المساحات التي تتم زراعتها في كل محصول إلا بعد زراعتها في الموسم، ما يصعب توقع أو تحديد المساحات التي سوف تتم زراعتها من المحصول قبل الزراعة، لكن الحصر يتم بعد الزراعة.

وأوضحأن المزارع في الوقت الحالي يقوم بزراعة المحصول الذي يحقق له ربحا أعلى، مؤكدًا الاكتفاء الذاتي من المحاصيل البستانية، وتصديرها للخارج، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار طبيعي في الفترة بين المواسم، لكن الارتفاع في الوقت الحالي غير مبرر بسبب الحلقات الوسيطة.
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