التخطيط تطلق دورتين تدريبيتين في الإدارة العامة للعاملين بالدولة.. هالة السعيد: نستهدف صغار الموظفين وذوي الخبرة.. وأحمد جاد الحق يوضح شروط الالتحاق بمشروع القدرات والمواهب

- التخطيط تطلق دورتين تدريبيتين في الإدارة العامة لموظفي الجهاز الإداري
- هالة السعيد: نستهدف صغار الموظفين وذوي الخبرة
- إتاحة الفرصة لتقديم رسالة للحصول على الماجستير من فرنسا
- المدير التنفيذي لمشروع القدرات والمواهب يوضح الشروط العامة للملتحقين
أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري دورتين تدريبيتين في مجال الإدارة العامة، وذلك بالتعاون مع المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة ENA كمنحة مجانية مقدمة من الحكومة الفرنسية، يأتي ذلك في إطار خطة رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ومحور بناء القدرات والتدريب.
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن تلك الدورات التدريبية تأتي في إطار برنامج الحكومة وتكليف رئيس الجمهورية، والذي كان الأولوية فيه هو بناء الإنسان المصري من حيث التعليم، والصحة، والثقافة، والفنون، وغيرها، مشيرة إلى محور بناء القدرات كأحد أهم المحاور في خطة الإصلاح الإداري، وذلك في إطار الخطة الشاملة لبناء القدرات والتأهيل التي تشرف عليها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وقالت الوزيرة إن الدورة الأولى مخصصة لصغار الموظفين ومن هم في بداية حياتهم المهنية، وهى دورة دولية طويلة الأمد تعقد على مدار 16 شهرا في الفترة من سبتمبر 2019 إلى ديسمبر 2020، على أن يتم خلال تلك الفترة تقديم مجموعة من الدورات والدراسات بمدرسة ستراسبورغ.
وأضافت "السعيد" أن الدورة الأخرى هي الدورة الدولية المتقدمة، وهى دورة مخصصة للموظفين ذوي الخبرة، وتعقد علي مدار 8 أشهر في الفترة من ديسمبر 2019 وحتلا يوليو 2020، مشيرة إلى أنه يتخلل تلك الفترة كذلك مجموعة من الدراسات مدتها 10 أسابيع في الإدارة المركزية و5 أشهر تدريب بمدرسة ستراسبورغ، مصرحة بأنه من المقرر إتاحة الفرصة للمشاركين لتقديم رسالة للحصول على درجة الماجستير من إحدى الجامعات الفرنسية، وذلك بالتوازي مع الدورتين التدريبيتين طويلة الأمد والمتقدمة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة المصرية كانت قد أولت خلال الفترة الماضية أهمية كبيرة للعمل على الارتقاء بالجهاز الإداري للدولة بما يسهم في رفع مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين، فضلًا عن اهتمام الدولة الشديد بتأهيل الشباب للقيادة ليتجلى ذلك في إنشاء الأكاديمية الوطنية للشباب، وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن المسار الرئيسي لعمل الأكاديمية ينصب على تطوير مجالات الإدارة العامة والسياسة العامة، والعمل على تدعيم هذا الأمر عبر الاستعانة بالخبرات العالمية المتميزة، مشيرة إلى أنه تقرر الاستعانة بتجربة المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة الرائدة في فرنسا من حيث تطوير وتهيئة القيادات للقيام بالمهام اللازمة في تطوير الجهاز الإداري في الدولة.
وأوضح أحمد جاد الحق، المدير التنفيذي لمشروع بناء القدرات وتطوير المواهب الحكومية بوزارة التخطيط، أن الهدف الأساسي من إنشاء وحدة بناء القدرات داخل الوزارة هو تحليل ووضع خطة تدريب لموظفي الجهاز الإداري على كل المستويات الوظيفية، بدءا بالملتحقين الجدد بالجهاز الإداري وحتى مستوى القيادات العليا.
وأكد جاد الحق أن هناك مجموعة من الشروط العامة للملتحقين بالدورات التدريبية بالتعاون مع ENA، وهي أن يكون المتقدم موظفا عموميا، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال، بالإضافة إلى الإتقان الممتاز للغة الفرنسية تحدثا وكتابة، وأن يكون على علم بالمجتمع والمؤسسات الفرنسية والأوروبية وعلى قدر من الثقافة العامة، موضحا أن المتقدم يجب أن يكون على علم بالمشاكل السياسية، والاقتصادية، والمجتمعية، والعالمية لبلده، وأن يتوافر لديه الحافز لخدمة الإدارة في بلده.
كما أشار المدير التنفيذي لمشروع بناء القدرات وتطوير المواهب الحكومية بوزارة التخطيط إلى أنه يمكن للراغبين بالاشتراك في تلك الدورات التقديم على الموقع الإلكتروني (https://candidature-formation.ena.fr/registration/action271/info/)، والقيام بملء استمارة التقديم وموافاة المركز الثقافي الفرنسي بها مع صورة فوتوغرافية حديثة والسيرة الذاتية للمتقدم وخطاب تقديمي ونسخة من جواز السفر ونسخة من أعلى مؤهل حاصل عليه المتقدم مترجمة إلى اللغة الفرنسية، على أن يتم اختيار المشاركين المصرين بناءً على اختبارات تجريها السفارة الفرنسية بعد مرحلة تقديم المستندات، حيث يتم عقد مقابلات شخصية في الفترة من 19 إلى 30 نوفمبر 2018، واختبارات تحريرية في الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر 2018.
جدير بالذكر أنه تم التوقيع على إعلان التعاون بين الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب والمدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة في شهر أكتوبر 2017، وذلك خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس، كما تم ترتيب عدد من الزيارات المشتركة، فضلًا عن توجه وزيرة التخطيط لزيارة مقر الـ ENA في شهر فبراير 2018 ولقاء مسئوليها ومديرها باتريك جيرار الذي قام من جانبه أيضًا بزيارة القاهرة في شهر مارس الماضي.
ويمكن للمتقدمين إرسال استفسارتهم وتساؤلاتهم عن الدورات التدريبية على [email protected]