قصور الثقافة تفتتح معرض الكتاب الأول بالأقصر

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الأقصر بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، معرض الكتاب الأول بقصر ثقافة الأقصر والذي يستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل.



وعقد نادي أدب الأقصر أمسية شعرية على هامش الافتتاح بحضور الشعراء أحمد العراقي ويحي بحر وألقى الشاعر أحمد شحات قصيدة بعنوان "حكاية في حب مصر" ثم كتاب اسرار النجاح في همة تعلو الجبال من محمد بغدادي الراوي والمكون من 11 فصلا يبدأ بأنت ونفسك وينتهي بالوصول للقمة، ثم قصيدة للشاعر يحي بحر "شوكة" وقصيدة للشاعر أحمد العراقي "يا ضحكة الأرض" .



وعقدت بمكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان مدن لها تاريخ "مدينة الأقصر" عبدالمنعم الرشيدى، تحدث فيها عن تاريخ مدينة الأقصر وأن الأقصر وما فيها من ثلث آثار العالم والأقصر ما بين الماضى والحاضر والمستقبل .



وفى نفس السياق عقدت بمكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "يعني ايه كلمة وطن" بمدرسة الكيمان الإبتدائية المشتركة، وألقى المحاضرة الشيخ موسى علي حسن إمام وخطيب بإدارة أوقاف أصفون المطاعنة حول معنى كلمة وطن والأديان السماوية والقوانين الدولية حثت على احترام المواطنة والدفاع عن الأوطان وأبرز ما قاله الأدباء والكتاب والمفكرين حول قيمة الوطن.



كما عقد قصر ثقافة حسن فتحى، أمسية شعرية للشاعر عبد الناصر محمد قناوي والشاعر شمس بمركز شباب القرنة.



واستقبل قصر ثقافة الطفل زيارة مدرسة أم النور الابتدائية للقصر وتم عمل برنامج دوري ثقافي داخل المكتبة وعمل ورشة فنون تشكيلية رسومات حرة بالإضافة إلى عمل عرض فانوس سحري عن قصة"القط أبو جزمة"، وإقامة مسرح عرائس قصة "بائع اللبن المغشوش" .