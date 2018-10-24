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محافظات

تهاني النجار مشرفًا على وحدة الرصف الإنتاجية بكفر الشيخ

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:24 م
صدى البلد
محمود زيدان
أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 17652 لسنة 2018م، بتكليف المهندسة تهاني بدوي مصطفى النجار، بالإشراف الكامل على وحدة الرصف الإنتاجية، بالإضافة إلى عملها.

وفي سياق متصل، وجه محافظ كفر الشيخ تعليماته المشددة إلى وحدة الرصف بإنجاز أعمال الرصف الموكلة إليها في المواعيد المحددة ووفقًا للمعايير الهندسية المطلوبة.

جدير بالذكر أن المهندسة تهاني النجار، تعمل وكيل مديرية الطرق بكفر الشيخ.
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