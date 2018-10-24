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أخبار العالم

فرنسا: لن نتخذ أي قرار متسرع بشأن علاقتنا مع السعودية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:20 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

أكد مصدر من مكتب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في قصر الإليزيه اليوم الأربعاء أن فرنسا لن تتخذ أي قرار متسرع بشأن مستقبل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، على خلفية وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

ونقلت قناة "العربية" عن المصدر قوله: "إذا كانت قرارات ستتخذ في المستقبل فإنها ستتخذ استنادا إلى حقائق تكون قد اتضحت ومسئوليات تحددت بشكل واضح".

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أعلن أمس، خلال استقباله أسرة خاشقجي وأبناءه، أن المملكة لن تتهاون في محاسبة أي متورط في قضية الصحفي السعودي.
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