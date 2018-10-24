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حوادث

إحالة أوراق زوجة وعشيقها بالدقهلية إلى المفتي لقتلها زوجها

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:24 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
همت الحسينى
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار نسيم بيومي وعضوية المستشارين هيثم الضو ويحيى صادق وأمانة سر أحمد الحنفي بإجماع أراء أعضائها، بإرسال أوراق ربة منزل وعشيقها إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي بشأن توقيع عقوبة قبل المتهمين وحددت جلسة 22 نوفمبر القادم للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت كل من "عزة ا. خ.، 26 سنة ربة منزل، والسعيد ع. ع.، 35 سنة عامل" ويقيمان بقرية الزهايرة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية إلي محكمة الجنايات لاتهامها بالقتل لعمد لزوج الأولي ويدعي السيد "عبده خليل الشرقاوي 35 سنة عامل"، وذلك في غضون عام 2016 حيث كانت نجاة السعيد عبد العزب محمد 55 سنة ربة منزل ومقيمة قرية الزهايرة، قد أبلغت بغياب نجلها السيد عبده خليل الشرقاوي 35 سنة عامل ومقيم بذات القرية، واشتباهها في غيابه جنائيًا.

وتوصل فريق البحث الجنائي، إلى وجود علاقة غير شرعية بين كلا من زوجة المتغيب وتدعى "عزة ا. خ 26 سنة ربة منزل"، و"السعيد ع. ع. 35 سنة عامل" ويقيمان بذات القرية، وتبين مشاهدة المتغيب لهما أثناء ممارستهما الرذيلة بمنطقة خالية بجوار منزله.

فيما كشفت التحريات، أنه حال محاولته ضبطهما تعدي العشيق بالضرب بعصا على الزوج حتى فارق الحياة ووضع جثمانه داخل جوال كبير وتركاه بمكان الواقعة وفر هاربين، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترف بارتكاب الواقعة، أمام النيابة العامة، وبإرشادهما تم العثور على الجثمان والعصا المستخدمة وتم تحرير المحضر رقم 7805 لسنة 2016 إداري المركز.
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