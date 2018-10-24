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محافظات

محافظ الفيوم يرأس الاجتماع الدوري لمجلس الشباب.. صور

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 04:30 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
ترأس اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري لمجلس شباب المحافظة، حيث تناول الاجتماع عددًا من القضايا الحيوية التي تهم المجتمع والشباب بقطاعات التعليم والصحة والطرق والنظافة والإشغالات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وبحسب بيان، الأربعاء، أشار محافظ الفيوم إلى أن هذه الاجتماعات تعمل على مشاركة الشباب في تقديم المقترحات والحلول لكل ما يتصل بالقطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة، مؤكدًا على أنه لابد من توافر آلية للتواصل بين المحافظ والشباب لنقل صوت المواطنين من خلال وسائل التواصل الحديثة.

وذكر المحافظ أن المجلس يهدف إلى تعميق روح الولاء والانتماء، من خلال مشاركة الشباب بشتى الفعاليات والمناسبات لتفعيل القرارات المتعلقة بقضاياهم، والعمل على تعزيز ثقافة الحوار والتواصل وتحمل المسئولية، لافتًا إلى أن المجلس سيجتمع مرتين كل شهر، ويتم تناول مشكلات أحد القطاعات بحضور المسئول عنه للوقوف على حقيقة المشكلة ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها.

وخلال اللقاء أكد محافظ الفيوم بأن هناك خطة شاملة للتطوير ورفع كفاءة الطرق ومعالجتها على مستوى المحافظة، بالتوازي مع حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات وإزالة التعديات من خلال العمل الميداني الجاد والالتحام بالشارع للوقوف على السلبيات على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه جار العمل على إنهاء المشروعات العالقة بكافة القطاعات.

وأوضح المحافظ للشباب عن المقومات الاقتصادية بالمحافظة وفرص الاستثمار الواعدة من خلال عمل الشباب بمشروعات الإنتاج الحيواني والمجزر الآلي ومصنع الأعلاف بالمنطقة الصناعية الجديدة بقوته بمركز يوسف الصديق.

كما تم فتح باب الحوار بين المحافظ والحضور ودارت حلقات نقاشية جادة تتصل بمختلف القطاعات التى تتصل بالشباب وقضاياهم المجتمعية في إطار من الشفافية والوضوح.
محافظ الفيوم يرأس الاجتماع الدوري لمجلس الشباب.. صور
محافظ الفيوم يرأس الاجتماع الدوري لمجلس الشباب.. صور
محافظ الفيوم يرأس الاجتماع الدوري لمجلس الشباب.. صور
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