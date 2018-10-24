فريق فرنسي يقوم بجراحات زرع القرنية والمياة الزرقاء في جامعة المنصورة

ينظم مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة منتدى "المنصورة - باريس" للعيون خلال الفترة من ٣٠ أكتوبر إلى ٢ نوفمبر ٢٠١٨، وذلك بمناسبة التعاون المصرى الفرنسى لمكــافحة العمى والذي تتبناه منظمة الأمم المتحدة ممثلة بالصحة العالمية والجمعيات غير الحكومية (تحت مسمى اليوم العالمي للنظـر).





وسيتم خلال المنتدى إجراء 10 عمليات جراحة المياه الزرقاء، 10 عمليات زرع قرنية للأطفال الفقراء في سن أقل من ١٢ عاما كما سيتم مناظرة ٢٠ حالة، ويوجد نخبة من الأساتذة المتخصصين بطب وجراحة العيون بمركز العيون.





يشــارك في العمليات خبراء فرنسيين من جامعات باريس والمستشفيات المتخصصة لعلاج الجلوكوما، كما تقام محاضرات تفاعلية وحلقات عمل علمية.



