ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

فريق فرنسي يقوم بجراحات زرع القرنية والمياة الزرقاء في جامعة المنصورة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:44 م
صدى البلد
همت الحسينى
ينظم مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة منتدى "المنصورة - باريس" للعيون خلال الفترة من ٣٠ أكتوبر إلى ٢ نوفمبر ٢٠١٨، وذلك بمناسبة التعاون المصرى الفرنسى لمكــافحة العمى والذي تتبناه منظمة الأمم المتحدة ممثلة بالصحة العالمية والجمعيات غير الحكومية (تحت مسمى اليوم العالمي للنظـر).

وسيتم خلال المنتدى إجراء 10 عمليات جراحة المياه الزرقاء، 10 عمليات زرع قرنية للأطفال الفقراء في سن أقل من ١٢ عاما كما سيتم مناظرة ٢٠ حالة، ويوجد نخبة من الأساتذة المتخصصين بطب وجراحة العيون بمركز العيون.

يشــارك في العمليات خبراء فرنسيين من جامعات باريس والمستشفيات المتخصصة لعلاج الجلوكوما، كما تقام محاضرات تفاعلية وحلقات عمل علمية.

وتعتبر مصر من الدول الأولى في الشرق الأوسط التي تعاني من أمراض العيون المزمنة ممثلة في أمراض "الكتاركت والجلوكوما ومصابي عتامات القرنية" وهذا حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية والأبحاث الجارية حاليا، إذ يعاني طفل من كل عشرين من أطفال مصر من عتامة القرنية، مما يرفع العدد من فاقدي البصر من كبار وأطفال إلى أكثر من 100 ألف مصاب، وهذا يدفع إلى ضرورة الاهتمــام بهذة الظـاهرة المرضية الخطيرة باعتبارها إحدى مشكلات الصحة العامة بمصر والتي يجب إبرازها من خلال مشارف نسيج المجتمع المصري، لرفع المعاناة عن الجماهير المصابة بها من جانب وتفعيل دور الجامعات والبحث العلمي من جانب آخر لتفعيل الشق التعليمي للأطباء الشباب ليغتنموا التكنولوجيات الحديثة حتى يتم تعظيم اليوم العالمي للنظر بشكل أوسع ومساهمة فعالة فى حل مشاكل زراعة القرنيات بمصر.
loading...

ترشيحاتنا

نادين الراسي: من ظلمني سيبكي دما ومش مصاحبة حد يصرف عليا.. فيديو

على عكس المتوقع.. الليمون ليس أفضل علاج للبرد..فيديو

شاهد.. أدلة جديدة تكشف تورط قطر فى دعم الإرهابيين

أبرز إطلالات حسناء سيف الدين في عيد ميلادها.. صور

الأمير بن سلمان يتحدث عن قضية خاشقجي للمرة الأولى في هذا الموعد

الأرصاد: سقوط أمطار على أغلب أنحاء الجمهورية غدا.. فيديو

الخارجية: نتابع عن كثب التطورات بالقدس بعد الاعتداء على الكنيسة المصرية

ضبط 200 تمثال أثري من الجرانيت الأزرق بحوزة مهرب بالمنيا

أول تعليق لـ ولي العهد السعودي على مقتل خاشقجي

مدرب حراس المنتخب السابق يكشف عن أزمة محمد الشناوي

وليد سليمان أيقونة الأهلى.. أخرج من فمك نار حتى تنضم إلى منتخب مصر

السر في الطماطم لعلاج وتنظيف البشرة الدهنية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شذى حسون تتألق بفستان أسود قصير.. وهذه تكلفته الصادمة.. صور

رئيس الوزراء يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع والي لبحث ملفات التضامن الاجتماعي

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

فيديو

العيش الناشف يعالج هذا المرض الشائع .. فيديو
تعرف على طريقة تصنيع الرينج لايت والفرق بين المصري والمستورد.. فيديو
قواعد غذاء الطفل من الشهر الأول حتى السادس.. فيديو
فيديوجراف| الفرعون الذي امتلك جوازا للسفر
على عكس المتوقع.. الليمون ليس أفضل علاج للبرد..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟