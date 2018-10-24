فريق فرنسي يقوم بجراحات زرع القرنية والمياة الزرقاء في جامعة المنصورة

ينظم مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة منتدى "المنصورة - باريس" للعيون خلال الفترة من ٣٠ أكتوبر إلى ٢ نوفمبر ٢٠١٨، وذلك بمناسبة التعاون المصرى الفرنسى لمكــافحة العمى والذي تتبناه منظمة الأمم المتحدة ممثلة بالصحة العالمية والجمعيات غير الحكومية (تحت مسمى اليوم العالمي للنظـر).
وسيتم خلال المنتدى إجراء 10 عمليات جراحة المياه الزرقاء، 10 عمليات زرع قرنية للأطفال الفقراء في سن أقل من ١٢ عاما كما سيتم مناظرة ٢٠ حالة، ويوجد نخبة من الأساتذة المتخصصين بطب وجراحة العيون بمركز العيون.
يشــارك في العمليات خبراء فرنسيين من جامعات باريس والمستشفيات المتخصصة لعلاج الجلوكوما، كما تقام محاضرات تفاعلية وحلقات عمل علمية.
وتعتبر مصر من الدول الأولى في الشرق الأوسط التي تعاني من أمراض العيون المزمنة ممثلة في أمراض "الكتاركت والجلوكوما ومصابي عتامات القرنية" وهذا حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية والأبحاث الجارية حاليا، إذ يعاني طفل من كل عشرين من أطفال مصر من عتامة القرنية، مما يرفع العدد من فاقدي البصر من كبار وأطفال إلى أكثر من 100 ألف مصاب، وهذا يدفع إلى ضرورة الاهتمــام بهذة الظـاهرة المرضية الخطيرة باعتبارها إحدى مشكلات الصحة العامة بمصر والتي يجب إبرازها من خلال مشارف نسيج المجتمع المصري، لرفع المعاناة عن الجماهير المصابة بها من جانب وتفعيل دور الجامعات والبحث العلمي من جانب آخر لتفعيل الشق التعليمي للأطباء الشباب ليغتنموا التكنولوجيات الحديثة حتى يتم تعظيم اليوم العالمي للنظر بشكل أوسع ومساهمة فعالة فى حل مشاكل زراعة القرنيات بمصر.