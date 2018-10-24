الهند تتحدى العقوبات الأمريكية وتستمر في شراء إس-400 من روسيا.. الرئيس الأمريكي يستخدم سياسة العصا مجددا بعد إيران.. ونيودلهي تستقل استراتيجيًا بإبرام صفقة أسلحة أخرى مع إسرائيل

الهند تتحدى عقوبات ترامب وتستمر في صفقة شراء صواريخ "إس 400" من روسيا

الهند تطلب استثناء من العقوبات والرئيس الأمريكي يستخدم سياسية العصا مع الهند معها

خبراء يؤكدون: الولايات المتحدة تحتاج إلى نيودلهي للوقوف في وجه الدب الروسي

في خطوة حاسمة، أبرم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صفقة أسلحة ضخمة بقيمة 5.4 مليار دولار مع الهند، تم بموجبها بيع أنظمة الدفاع الصاروخية أرض جو (إس 400 ) في بداية أكتوبر.ورغم التهديدات المستمرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعقوبات، وعلى الرغم من العلاقات العسكرية الوثيقة مع واشنطن، فإن الهند لا تزال مصرة على تحدي استراتيجية ترامب العقابية، فبهذه الصفقة الضخمة، برزت روسيا كفائز بـ"أكبر صفقة" في تاريخ العلاقات الدفاعية بين الهند وروسيا.كما يعد ذلك "أسرع" ترتيب يتم توقيعه بين البلدين غير المرتبطين بأي مفاوضات مطولة، ما دفع صحيفة "هارتس" الإسرائيلية، لطرح مقال مطول بعنوان استفساري "كيف تختار الهند شراء أسلحة اس 400 متحديةً العقوبات الأمريكية".ذكرت "هآرتس" أنه استنادًا إلى العقوبات حاولت الولايات المتحدة أن تثني الهند عن شراء نظام الصواريخ الجوي (اس 400) من روسيا، وقبل أشهر من الصفقة، قالت تينا كيدانو، النائبة الرئيسية لمساعد وزيرة الخارجية للشئون السياسية العسكرية: "لقد ناقشنا قانون كاتسا مع حكومة الهند كما ناقشناها مع عدد من الدول الذين قد يفكرون في شراء أنظمة دفاعية كبيرة من الروس. فنحن نريد العمل مع جميع شركائنا لمساعدتهم على تحديد وتجنب الانخراط في أي نشاط يُحتمل أن يكون قابلًا للعقوبة".وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن روسيا تمكنت من القيام بذلك على الرغم من محاولات الولايات المتحدة لإقناع الدول الأخرى بعدم شراء الأسلحة الروسية عن طريق التهديد بالشروع في البند 231 من القانون الخاص بمكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (كاتسا CAATSA) في سبتمبر 2017، وهو قانون يمكّن الإدارة الأمريكية من فرض عقوبات على الدول التي تدخل في "صفقة كبيرة" مع الدفاع الروسي أو قطاعات الاستخبارات.وبغض النظر عن التهديد بالعقوبات، أوضحت الهند مرارا للولايات المتحدة أنها ستمضي قدما في صفقة شراء صواريخ "تريومف اس 400" من روسيا.وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة كبحت جماح طموح الهند للحصول على "استثناء" تتجنب بموجبه العقوبات الأمريكية نظير شراء نظام الدفاع الروسي ضمن قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (كاتسا)، والتي ستخلق مواجهة غير ضرورية بين الولايات المتحدة والهند.وقد اعترف وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس ووزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو بهذا القلق ودعيا بقوة ألى التنازل عن العقوبات المفروضة على الهند، إلا أنهما حذرا من أن واشنطن "لا تضمن أن يتم استخدام التنازل عن عمليات الشراء المستقبلية".وتساءلت "هآرتس": "هل سيفرض ترامب عقوبات كاتسا على الهند؟، فإذا فعل ذلك، فهو يعتقد أنه يستطيع أن يضغط على الهند لشراء المزيد من الأسلحة الأمريكية والتفاوض على الصفقات التجارية، لكنه مع ذلك يخاطر بخسارة حليف وقد يدفع ذلك الهند لتوثيق علاقاتها مع روسيا".فبعد أيام قليلة من توقيع اتفاق الدفاع بين روسيا والهند، عندما سئل ترامب عما إذا كان سيتخلى عن العقوبات ضد الهند، أجاب قائلًا: "إن الهند ستعرف قريبًا، أليس كذلك؟"، وهو ما جعل الخبراء والمحللون يعتبرون أن استراتيجية ترامب ترمى إلى خلق حالة من عدم اليقين لقمع الحلفاء والخصوم، بحيث يمكنه التفاوض معهم عن طريق الضغط عليهم.إنها محاولة قوية تستهدف الإدارة الأمريكية، التي تحاول التأثير على صنع القرار الداخلي في الهند من خلال إخبار الهند بعدم شراء النفط من إيران أو الأسلحة من روسيا، إلا أن الباحثين والنقاد أشادوا بقرار الهند بشراء أسلحة "S-400"، ما يدل على "استقلالها الاستراتيجي".فبالإضافة إلى إبرام الهند صفقة شراء أسلحة "اس 400" مع روسيا، قامت الهند بإبرام صفقة ضخمة مع إسرائيل لبيع منظومة صاروخية دفاعية لسلاح البحرية الهندي من نوع "باراك 8"، بنحو 87 مليون دولار أمريكي، ومنظومة "باراك 8" أول نظام دفاع جوي إسرائيلي متوسط المدى يشبه نظام باتريوت الأمريكي، والأوروبي "أستر 15"، وقد تم تصميمها لاعتراض التهديدات الجوية".وفي السياق العام، لم تكن الهند الدولة الوحيدة التي تشتري أنظمة أسلحة صواريخ من طراز "اس 400"، ففي الماضي القريب، تجاهلت دول أخرى خطر عقوبات قانون "كاتسا"، واشتركت في معاملات "مهمة" مع روسيا - فقد اشترت الصين أنظمة أسلحة أرض جو مقاتلات "سوخوي أس 35" و"إس 400"، وحذت تركيا حذوها واشترت أربع أنظمة من طراز "اس 400" من روسيا بتكلفة 2.5 مليار دولار، وبالفعل قامت الولايات المتحدة بإظهار قوتها وفرضت عقوبات على الصين .وأشارت الصحيفة إلى أنه لمواجهة النفوذ المتنامي للصين في منطقة المحيط الهادئ الهندي، تحتاج الولايات المتحدة إلى الهند بقدر ما تحتاج الهند إلى الولايات المتحدة.