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اقتصاد

البورصة تواصل نزيف الخسائر في منتصف تعاملات اليوم

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:05 م
صدى البلد
محمد صبيح
واصلت البورصة المصرية نزيف الخسائر، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، ليفقد رأسمالها السوقي نحو 8 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 753.5 مليار جنيه، مقابل 761.5 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ "EGx30 " المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة ﺑﻨﺴﺒﺔ 1.5%، مسجلا مستوى 13410 نقطة، ﻓﻴﻤﺎ انخفض ﻣﺆﺷر " EGX50 متساوي الاوزان ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.91% ﻣﺴﺘﻘﺮًّﺍ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ 2085 ﻧﻘطة.

كما انخفض ﻣﺆﺷﺮ "EGX70 " للأسهم المتوسطة ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.95%، ﻟﻴﺴﺘﻘﺮ مسجلا مستوى 684 نقطة، كما خسر المؤشر ﺍﻷﻭﺳﻊ نطاقا " EGX100 " ﻨﺴﺒﺔ 0.88 ﻣﺴجلا ﻋﻨد 1722 نقطة.
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