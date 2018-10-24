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تعليم

اعرف ذاكر صح.. ورشة عمل بجامعة سوهاج

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:51 م
صدى البلد
خالد رياض
نظمت سفارة المعرفة بجامعة سوهاج ورشة عمل بعنوان "اعرف ذاكر صح " لطلاب كليه التمريض والتي استمرت لمدة يوم واحد صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

وقال عزيز إن الجامعة تحرص على دعم الطلاب وتعريفهم بالطرق الجديدة للمذاكرة الصحيحة القائمة على أسس بناءه وتنمية قدراتهم العلمية واختيار أفضل طرق للمذاكرة وفهم مبادئ مهارات التعلم والاستذكار والقراءة وتسجيل الملاحظات والتلخيص، مضيفا أن الورشة تتضمن طرق واستراتيجيات الاستذكار ورفع مستوي التحصيل الاكاديمي وحل مشكلة النسيان وزيادة إمكانية الاحتفاظ بالمعلومات في ذاكرة الطالب.

واشارت سلمي كبرو مسئول سفاره المعرفة "سفيرة المعرفة والبحث العلمي بالجامعة" الي ان الورشة تهدف الي تعريف الطلاب عن اساسيات المذاكرة الصحيحة وتحويل التفكير السلبي الى التفكير الايجابي والتطرق الي تحديد الأهداف والتخطيط لها بشكل جيد وتم التركيز على تحديد مبادي النجاح.

والجدير بالذكر أن الورشة حاضر بها عبدالله عتمان مدرب التنمية البشرية، وبمشاركه 40طالب وطالبه
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