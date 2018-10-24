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أخبار العالم

موسكو: نحضر لقمة جديدة في آستانة بشأن الوضع في سوريا

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:26 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده تحضر لمرحلة جديدة من محادثات القمة في الأستانة بخصوص الوضع في سوريا.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن لافروف قوله - خلال اجتماعه اليوم /الأربعاء/ مع نواب وزراء خارجية الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا - "إنه يأمل في أن يحقق اجتماع جديد مزيدا من التقدم نحو تسوية الوضع في سوريا".

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