موسكو: نحضر لقمة جديدة في آستانة بشأن الوضع في سوريا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده تحضر لمرحلة جديدة من محادثات القمة في الأستانة بخصوص الوضع في سوريا.



ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن لافروف قوله - خلال اجتماعه اليوم /الأربعاء/ مع نواب وزراء خارجية الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا - "إنه يأمل في أن يحقق اجتماع جديد مزيدا من التقدم نحو تسوية الوضع في سوريا".



