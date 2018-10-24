محافظ الشرقية يجري زيارة مفاجئة لقرية النخاس

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، زيارة مفاجئة لقرية النخاس التابعة لمركز الزقازيق حيث تفقد الوحدة الصحية للاطمئنان على سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات الطبية بشكل لائق للمرضى والمترددين على الوحدة.



وقرر المحافظ إحالة مدير الوحدة الصحية بالنخاس و4 أطباء آخرين بالوحدة للتحقيق وذلك لتقصيرهم في أداء الخدمات الطبية للمواطنين فضلًا عن عدم التواجد في العمل دون أسباب مبررة.



وتفقد المحافظ أقسام الوحدة الصحية والتي تضم صيدلية لمتابعة حركة الدواء والتعرف على احتياجات المرضى من الأدوية اللازمة لتزويد الصيدلية بها، وعيادة تنظيم الأسرة لمتابعة الزيارات المنزلية التي تقوم بها الرائدة الريفية لخدمة سيدات القرية ونشر الوعي الصحي بينهم.



كما استمع محافظ الشرقية لشكوى أهالي القرية من سوء حالة الصرف الصحي الداخلي للوحدة ، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالنزول للوحدة الصحية على الطبيعة ورصد أهم مشكلاتها ومعالجة أوجه قصور مشروع الصرف الصحي بها وإتخاذ اللازم تلبية لمطلب أهالي القرية.



وخلال الجولة تفقد محافظ الشرقية مدرسة زكي بدوي الإبتدائية للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام اليوم الدراسي، حيث تجول داخل الفصول المدرسية وحث التلاميذ على التزود بالعلم والمعرفة وتحصيل دروسهم أولًا بأول والحصول على أعلى الدرجات وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق دائرة المحافظة.



ووجه محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتواصل مع الجهات المعنية لتوفير محول كهرباء لتشغيل معمل الحاسب الآلي بالمدرسة بعد أن تبين لمحافظ الشرقية عدم تشغيل أجهزة الحاسب الآلي داخل المعمل بسبب ضعف الكهرباء، مشددا على ضرورة تفعيل معامل الحاسب الآلي بجميع المدارس للاستفادة منها والمضي قدمًا نحو تطوير المنظومة التعليمية بأحدث الأساليب والتكنولوجيا الحديثة.



وفي نهاية زيارته لمدرسة زكي بدوي الإبتدائية بالنخاس، أطلع المحافظ على سجل الحضور والإنصراف وتبين عدم تواجد 3 من العاملين بالمدرسة وعلى الفور قرر إحالتهم للتحقيق واتخاذ اللازم قانونًا حيالهم .