تحديث جديد لـ ماسنجر فيسبوك خلال شهر .. مزايا جديدة لأول مرة

يستعد تطبيق الرسائل ماسنجر الخاص بموقع "فيسبوك" للتجديد بشكل كلي وكامل، وذلك ليكون أسهل في الاستخدام وبشكل جذاب وأكثر تنسيقا.





ستطرح النسخة الرابعة من تطبيق "ماسنجر" خلال الأسابيع المقبلة تدريجيا على مستوى العالم، سيتيح هذا التحديث للمستخدمين إمكانية تخصيص الدردشات باستخدام ألوان متدرجة، والتي تتغير أثناء التمرير لأعلى وأسفل المحادثة، وأيضا التواصل مع الأنشطة التجارية وتشغيل الألعاب الفورية ومتابعة الأخبار والمزيد من خلال خاصية "ديسكفر"، وفقًا لـ"ديلي ميل".





سيتم الاحتفاظ بالميزات الأخرى كاستطلاعات الرأي، ودردشة الفيديو الجماعية والمحادثات التليفونية، والدردشة الجماعية وغيرها من مميزات "ماسنجر" لكن مع العمل على تطويرها لتعمل بشكل أسرع وأسهل، وسيتم إطلاقه بشكله الجديد في غضون شهر دون تأثير على استخدام التطبيق خلال هذه الفترة.



