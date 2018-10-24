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محافظات

وكيل صحة شمال سيناء: المنظومة الطبية في المحافظة متقدمة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:19 م
صدى البلد
احمد صالح
قال الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن المنظومة الصحية في شمال سيناء متقدمة قياسا بأي محافظة أخرى، مؤكدا اهتمام الدولة بالقطاع الصحي في المحافظة وذلك بناء على تعليمات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد للنهوض بالخدمة الصحية في سيناء.

وأوضح أن أي مستشفى مركزي في شمال سيناء ، تتوافر به الأجهزة والمستلزمات الطبية بما يضاهي المستشفيات الكبرى في القاهرة والمحافظات الأخرى، مشيرا إلى أن معاناة القطاع الصحي الوحيدة في المحافظة كانت بسبب نقص بعض التخصصات الطبية.

وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول مع 4 جامعات مصرية لتوفير استشاريين من أساتذة وأعضاء هيئات التدريس بكليات الطب يوميا، بواقع 11 استشاريا في مستشفى العريش العام، و 7 استشاريين في مستشفى بئر العبد المركزي ، واستشاري في مستشفى نخل المركزي لضمان توفير الرعاية الصحية على أعلى مستوى وسد العجز في بعض التخصصات التي تعانى منها معظم المستشفيات على مستوى الجمهورية.​
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