مختار مختار يعلق على مباراة الإنتاج أمام الزمالك

أكد مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي أن فريقه قدم مباراة جيدة أمس أمام الزمالك معربًا عن رضاه عن الأداء والمستوى الذي ظهر به فريقه.





وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج " كلام في الجون " مع ماركو مراد عبر اثير " ميجا اف ام " أن سبب الهزيمة أمام الزمالك بهدفين مقابل لا شىء هي ضربة الجزاء التي جاءت بسذاجة كبيرة من الفريق مشددا أن فريقه كان يمتلك العديد من الفرص خاصة في الشوط الثاني و كان بإمكانه التسجيل.





وتابع: أن لاعبي الفريق غضبوا كثيرا عقب هدف الزمالك وحاولت السيطرة عليهم وتهدئهم حتى لا يفقدوا تركيزهم.





وعن سبب تصرفات أحمد الغندور عقب ضربة الجزاء وإيقافه المباراة وكلامه في السماعة مع طرف آخر مجهول أبدى مختار مختار استغرابه وعدم علمه حتى الآن السبب وراء هذا التصرف خاصة وأن تقنية الفيديو غير معمول بها".



