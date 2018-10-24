ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مختار مختار يعلق على مباراة الإنتاج أمام الزمالك

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:42 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أكد مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي أن فريقه قدم مباراة جيدة أمس أمام الزمالك معربًا عن رضاه عن الأداء والمستوى الذي ظهر به فريقه. 

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج " كلام في الجون " مع ماركو مراد عبر اثير " ميجا اف ام " أن سبب الهزيمة أمام الزمالك بهدفين مقابل لا شىء هي ضربة الجزاء التي جاءت بسذاجة كبيرة من الفريق مشددا أن فريقه كان يمتلك العديد من الفرص خاصة في الشوط الثاني و كان بإمكانه التسجيل.

وتابع: أن لاعبي الفريق غضبوا كثيرا عقب هدف الزمالك وحاولت السيطرة عليهم وتهدئهم حتى لا يفقدوا تركيزهم. 

وعن سبب تصرفات أحمد الغندور عقب ضربة الجزاء وإيقافه المباراة وكلامه في السماعة مع طرف آخر مجهول أبدى مختار مختار استغرابه وعدم علمه حتى الآن السبب وراء هذا التصرف خاصة وأن تقنية الفيديو غير معمول بها".

loading...

ترشيحاتنا

أحمد الفيشاوي: أتمنى أعيش مع زوجتي الحالية بقية حياتي

الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على رهبان كنيسة الأقباط المصرية بالقدس.. فيديو

نجوم الأهلي أثناء عودتهم للقاهرة بعد مواجهة وفاق سطيف.. صورة

شركة بريطانية تبحث عن موظفين بدون شروط: طعام وتنقلات وإقامة مجانية

للمرة الأولى.. الملكة إليزابيث تكشف عن رأيها حول البريكست

البطاطس تنخفض لـ 12 جنيها بالأسواق.. والتجار: الناس قللت الاستهلاك.. فيديو

أغلب النساء يقعن فى هذا الخطأ أثناء النوم.. قد يؤدى للوفاة

مي حلمي تكشف حقيقة انفصالها عن محمد رشاد بصورة من صدى البلد

الصحة تصدر بطاقات جديدة للأطفال للحصول على خدمة طبية متميزة

بساعة من الألماس بـ2 مليون يورو.. هل يتظاهر كريستيانو بالسعادة بعد الاتهامات الأخيرة له؟

ميدو يطالب الجهاز الفني للمنتخب بضم نجمي الأهلي والزمالك

استئصال ورم يزن 11 كيلو من مريض بمستشفى المنيا للتأمين الصحي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

شاهد.. تعليق رامي رضوان على فيديو إلقاء أب لابنه من البلكونة
متحدث الزراعة يكشف سبب ارتفاع سعر البطاطس وموعد انخفاضها.. فيديو
البطاطس تنخفض لـ 12 جنيها بالأسواق.. والتجار: الناس قللت الاستهلاك.. فيديو
التموين تكشف سبب ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس.. فيديو
تعرف على أسعار الطماطم والبطاطس في المجمعات الاستهلاكية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟