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برلمان

مستقبل وطن يحتفل بالعيد القومى للإسماعيلية ويكرم أسر الشهداء.. صور

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:12 م
صدى البلد
انجي هيبة
شهد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس أحمد عصام نائب المحافظ ومساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء ، ومدير أمن الإسماعيلية والدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية، مراسم الاحتفالية الكبيرة التى نظمها حزب مستقبل وطن بحضور النائب أشرف رشاد رئيس الحزب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، وعصام هلال أمين التنظيم ، والمهندس أحمد صبرى أمين الشباب للحزب ، بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومى والتى أقيمت بمسرح مدرسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث.

يأتى هذا فى إطار احتفالات محافظة الإسماعيلية، بعيدها القومي الموافق السادس عشر من أكتوبر، ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية انطلاق الشرارة الأولى للمقاومة ضد الاحتلال البريطاني، ومعركة طلبة مدرسة الإسماعيلية الثانوية، ضد معسكرات الإنجليز عام 1951 وحريق " النافى " المجمع التجارى للجيش الإنجليزى.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية ، تقديم فيلما تسجيليا عن بطولات وملاحم انتصارات الجيش المصرى، والشهداء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن كما تضمن الحفل تقديم مجموعة من الاستعراضات الفنية ، لتلاميذ مدرسة الجيل الجديد الرسمية للغات، بالاضافة لمجموعة من الأغنيات والاستعراضات لفرقة كورال أطفال بولبوليتا بقيادة الفنان حسن بلبل.

واختتمت الاحتفالية بتكريم عدد من أسر الشهداء.
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