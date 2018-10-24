ممثل نيابة أمن الدولة في كتائب حلوان: إضافة للتاريخ الأسود للإخوان

تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، لمرافعة ممثلي نيابة امن الدولة العليا في محاكمة 213 متهما في القضية المعروفة اعلاميا بـ "كتائب حلوان".



وقال ممثل النيابة، ان المتهمين ارتكبوا جرائم استهدفوا فيها حماة الوطن، الدين استقبلت أجسادهم الطاهرة طلقات الغدر والخيانة، لافتا لأن حكم هيئة المحكمة سيكون رادعا للمتهمين ومن هم علي شاكلتهم ممن خانوا الوطن وباعوا أراضيه ومن كانوا بداخلهم الحقد والبغضاء له.



واستكمل ممثل النيابة، جئنا اليوم بقضية هي تاريخ اسود يضاف لسوءات الإخوان، مشيرا الي وقائع القضية التي تمثلت في تخطيط الجماعة لتطوير عملياتها النوعية، وتشكيل خليات ردع، لتُشير المرافعة الى تشكيل ما يسمى "تحالف دعم الشرعية"، معقبة على الاسم الذي اتخذوه لأنفسهم بتعليق :"شرعية القتل و الدماء".



وأضاف ممثل النيابة أن هدف تلك الجماعة هو الدعوى للتجمهرات عبر الصفحات الإلكترونية، مشيرا الى أن تلك التجمهرات إدعوا أنها "سلمية"، لافتة في مرافعتها الى وجود تكليفات بتبني العنف و المنشأت الحكومية و مصالح الجماهيرية، والتصدي لرجال الشرطة خلال التظاهرات.



وجاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.