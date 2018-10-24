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تعليم

إجراء مقابلات لـ 106 متقدمين لوظيفة مدير ووكيل مدرسة بكفر الشيخ

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:52 م
صدى البلد
محمود زيدان
أجرت لجنة الموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، المقابلات الشخصية لـ 106 متقدمين لشغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة بمديرية التربية التعليم بمحافظة كفر الشيخ.

وقالت كشك، إن المتقدمين منهم 52 متقدمًا لشغل وظيفة وكيل مدرسة بمدارس إدارة الحامول ، و5 متقدمين لشغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة ببرج البرلس، و19متقدمًا لشغل وظيفة مدير بمدارس إدارة قلين و30 متقدما لشغل وظيفة وكيل بمدارس إدارة قلين التعليمية.

وضمت اللجنة في عضويتها، الدكتور طارق عمارة رئيس مجلس الأمناء ، وعميد معهد الخدمة الاجتماعية، والدكتور قطب حنور، أستاذ بكلية التربية جامعة كفر الشيخ ، وهناء شهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومحمد فرحات مدير إدارة التفتيش بالمحافظة ،وسلامة الويشي، مدير التعليم العام، ومحمد غانم مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية ،وحنفي هلال ،مدير عام الخدمة المدنية بالتنظيم والإدارة.
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