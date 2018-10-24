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محافظات

شاهد.. محافظ القاهرة معنفا متعهد القمامة بالسيدة زينب: ايه تل الزبالة ده

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:19 م
صدى البلد
عبد العزيز جمال - عدسة أشرف العمدة
عنف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مسؤول رفع القمامة بالسيدة زينب، وذلك خلال قيادته لحملة مكبرة مفاجئة ، لإزالة الإشغالات ورفع التعديات والعشوائيات من منطقة الميدان وشوارع الحي.

وقال المحافظ ، لمسؤول القمامة عقب رؤيته لتجمع قمامة بأحد الشوارع الرئيسية :" ايه المنظر ده إزاي تسمحوا بتل الزبالة ده في الشارع" ، ليرد عليه المسؤول قائلا : "احنا شغالين يافندم" ، إلا أن المحافظ عنفه مستطردا: "اه هوا ده اللي شغالين ، الزبالة دى تتشال حالا ومش عاوز اشوف المنظر ده تاني ".

هذا وأصدر المحفظ تعليماته بإزالة فورية، لعدد من الأكشاك المخالفة وتطهير الأرصفة من الإشغالات الثابتة والمتحركة.

كما شدد على مراجعة تراخيص الكافيهات والمقاهي والمحلات وإغلاق المخالف منها والغير ملتزمة باشتراطات الترخيص ومصادرة انشغالاتهم من بضائع وكراسي وخلافه، مع توجيه اللوادر والمعدات لتنفيذ إزالة فورية لكافة التعديات على ردود العمارات والتي يستغلها بعض أصحاب المحلات بالمخالفة.
شاهد.. محافظ القاهرة معنفا متعهد القمامة بالسيدة زينب: ايه تل الزبالة ده
شاهد.. محافظ القاهرة معنفا متعهد القمامة بالسيدة زينب: ايه تل الزبالة ده
شاهد.. محافظ القاهرة معنفا متعهد القمامة بالسيدة زينب: ايه تل الزبالة ده
شاهد.. محافظ القاهرة معنفا متعهد القمامة بالسيدة زينب: ايه تل الزبالة ده
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