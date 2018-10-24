شاهد.. محافظ القاهرة معنفا متعهد القمامة بالسيدة زينب: ايه تل الزبالة ده

عنف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مسؤول رفع القمامة بالسيدة زينب، وذلك خلال قيادته لحملة مكبرة مفاجئة ، لإزالة الإشغالات ورفع التعديات والعشوائيات من منطقة الميدان وشوارع الحي.





وقال المحافظ ، لمسؤول القمامة عقب رؤيته لتجمع قمامة بأحد الشوارع الرئيسية :" ايه المنظر ده إزاي تسمحوا بتل الزبالة ده في الشارع" ، ليرد عليه المسؤول قائلا : "احنا شغالين يافندم" ، إلا أن المحافظ عنفه مستطردا: "اه هوا ده اللي شغالين ، الزبالة دى تتشال حالا ومش عاوز اشوف المنظر ده تاني ".





هذا وأصدر المحفظ تعليماته بإزالة فورية، لعدد من الأكشاك المخالفة وتطهير الأرصفة من الإشغالات الثابتة والمتحركة.



