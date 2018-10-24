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تعليم

مستشار صندوق مكافحة الإدمان يحذر من أضرار القهوة والنسكافيه

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:34 م
صدى البلد
مارتينا صبحى
أكد الدكتور محمد مصطفى، مستشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، خلال الندوة المقامة بكلية التربية بجامعة حلوان، أن العديد من المشروبات الساخنة التى يتناولها الطلاب كالشاى، والنسكافيه، والقهوة تحتوى على مادة الكافيين، ولكن كلا منها به نسبة محددة، مشيرًا إلى أن هذه المشروبات تسبب العديد من الأضرار كنقص الكالسيوم وهشاشة العظام، وحدوث فقر الدم والأنيميا.

ونصح مصطفى الطلاب بالاكتفاء بتناول كوب واحد فقط من القهوة في اليوم، أو كوب من النسكافيه كل يومين مرة.

وختم الندوة بتلقي التساؤلات من الطلاب والرد عليها، وتلاها بتوجيه الشكر للدكتورة نهلة حسن، وكيل كلية التربية، وأسرة the first المركزية القائمة على اليوم.
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