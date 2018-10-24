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أخبار البلد

الصحة تصدر بطاقات جديدة للأطفال للحصول على خدمة طبية متميزة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:03 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن اصدار بطاقات صحية جديدة للأطفال، تضمن اتاحت الحصول على خدمات ذات جودة عالية في السنوات الاولي من العمر، وذلك طبقا للأبعاد الخمسة لاستراتيجية الرعاية المبكرة للأطفال لنمائهم وهي (الرعاية الصحية، التغذية السليمة، الامن والسلامة، الرعاية المبنية علي التفاعل مع الطفل و اتاحة الفرص للتعلم المبكر)، مع التركيز بشكل خاص علي الخدمات المقدمة بمنافذ الوزارة بأعلى جودة.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، بمقر المركز الطبي بالنزهة الجديدة، بمحافظة القاهرة، وبمشاركة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تحديث بطاقات الاطفال الصحية السابقة و إدخال عدة تحسينات جديدة تتضمن: تحديث منحنيات متابعة النمو بمنحنيات سهلة الاستخدام مع الحفاظ علي معاير منظمة الصحة العالمية الخاص بمتابعة النمو، وإدخال معايير متابعة تطور الاطفال بأبعادها الأربعة (تطور الحركات الكبيرة، تطور الحركات الدقيقة، تطور الحواس، التطور الاجتماعي)، بالإضافة الي تحديث جدول التطعيمات ليشمل كل اللقاحات الجديدة للأطفال.

وأضاف أنه من ضمن التغييرات التى شملها التحديث مجموعة من الرسائل الموجهة إلى الآباء والأمهات استنادًا إلى استراتيجية الرعاية المبكرة للأطفال لنمائهم والتي من شأنها أن تساعد الآباء والأمهات على توفير الرعاية المبنية على التفاعل وفرص التعلم المبكر في بيئة آمنة.

من جانبها أشارت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية، الى أن البطاقات الصحية الجديدة ستكون أداة تواصل فعالة للوصول بمجموعة من الرسائل الصحية والتربوية الهامة إلى أولياء الأمور والتى تتضمن تنظيم الأسرة والترويج لمبادرة "2 كفاية" لتحقيق استراتيجية الدولة لخفض معدل الزيادة السكانية، فضلًا عن رسائل لمكافحة ظاهرة ختان للإناث.

وأضافت ان البطاقات الصحية تصل الي ما يقرب من 3 مليون منزل سنويًا وتستخدم خلال السنوات الخمس الاولي من عمر الطفل، ويدرج بها العديد من الرسائل حول الممارسات التغذية السليمة والتفاعل الجيد مع الطفل والذى سيكون له تأثير إيجابي على حياة الكثير من الأطفال.

من جانبه أشار اوليفر بتروفتش، ممثل اليونيسف ورئيس قسم الحفاظ علي حياة الأطفال وتنميتهم، إلى أن الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة يعد أمرًا ضروريًا من أجل الحفاظ على حق كل طفل في البقاء والنماء.

وأضاف أن الفترة من بداية الحمل إلى عمر ثلاث سنوات تعد فترة بالغة الأهمية بالنسبة لكل طفل، التنمية المبكرة للطفل تعزز النمو البدني والعاطفي والتطور الاجتماعي والمعرفي لدى الطفل.
الصحة تصدر بطاقات جديدة للأطفال للحصول على خدمة طبية متميزة
الصحة تصدر بطاقات جديدة للأطفال للحصول على خدمة طبية متميزة
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