ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مباراة المصري القادمة في الكونفدرالية أمام فيتا كلوب

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:15 م
صدى البلد
نور عادل
يحل فريق المصري البورسعيدي ضيفا على منافسه فريق فيتا كلوب الكونغولي، في المباراة المقرر إقامتها اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً باستاد الشهداء في جمهورية الكونغو، وذلك في إطار منافسات إياب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مباراة المصري القادمة في الكونفدرالية أمام فيتا كلوب.. ومن المقرر ان تذاع مباراة المصري القادمة في الكونفدرالية عبر شبكة قنوات BeIN sports حيث انها صاحبت الحقوق الحصرية لبث البطولة الافريقية في الشرق الاوسط.

وقبل مباراة المصري القادمة في الكونفدرالية حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة على إجراء اتصال هاتفي بأحمد شملة، رئيس بعثة النادي المصري البورسعيدي في الكونغو؛ حيث اطمأن منه على جاهزية اللاعبين للمباراة المهمة والمرتقبة.
loading...

ترشيحاتنا

مطران القدس: نتواصل مع السلطات المصرية لحل أزمة دير السلطان

الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على رهبان كنيسة الأقباط المصرية بالقدس.. فيديو

أسباب خروج أحمد الشناوي من قائمة منتخب مصر أمام تونس

للمرة الأولى.. الملكة إليزابيث تكشف عن رأيها حول البريكست

نادين الراسي: من ظلمني سيبكي دما ومش مصاحبة حد يصرف عليا.. فيديو

إعلان شروط وموعد طرح شقق الإعلان العاشر بـ الإسكان الاجتماعى .. فيديو

المتحدث العسكري: تدمير البنية التحتية للإرهابيين فى سيناء.. فيديو

السعودية تقرر رفع حظر استيراد الجوافة من مصر

ماذا كتبت صحف الجزائر عقب تأهل الأهلي لنهائي دوري الأبطال؟

عصام الشوالي عن تأهل الأهلي: نهائي عربي واعد ومثير ينتظر الجماهير

ولية أمر طالب تتهم مدير مدرسة بالتعدي عليها بالضرب والألفاظ بالشرقية

أحمد السيد: أولى صفقاتي كوكيل للاعبين جاءت بعد اعتزالي بـ 4 أيام.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

تعرف على أسعار الطماطم والبطاطس في المجمعات الاستهلاكية.. فيديو
شاهد.. نجمات حاربن السرطان وتغلبن عليه
متحدث التموين يكشف عن جهود الوزارة لتقليل أسعار الخضر والفاكهة .. فيديو
فيديوجراف| أضخم طائر في العالم "التيراتور"
مصور منتخب مصر في المونديال يكشف كواليس صور محمد صلاح.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟