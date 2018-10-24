يحل فريق المصري البورسعيدي ضيفا على منافسه فريق فيتا كلوب الكونغولي، في المباراة المقرر إقامتها اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً باستاد الشهداء في جمهورية الكونغو، وذلك في إطار منافسات إياب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.





مباراة المصري القادمة في الكونفدرالية أمام فيتا كلوب.. ومن المقرر ان تذاع مباراة المصري القادمة في الكونفدرالية عبر شبكة قنوات BeIN sports حيث انها صاحبت الحقوق الحصرية لبث البطولة الافريقية في الشرق الاوسط.



