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حوادث

نيابة أمن الدولة عن متهمي كتائب حلوان: عم الظلام البلاد وأضروا بالعباد

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:04 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي
استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، لمرافعة ممثل نيابة أمن الدولة العليا محاكمة 213 متهما في القضية المعروفة اعلاميا بـ "كتائب حلوان".

وقال ممثل نيابة امن الدولة، انه تم تشكيل لجنة عليا اسست ملف "الحراك الثوري" حيث كان مقدمة لتشكيل ٣ لجان نوعية بهدف تنفيذ عمليات عدائية لاستهداف الشرطة و الأماكن الحيوية و إِشاعة الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة، لافتا الى أن إسقاط منظومة الشرطة كان من ضمن أهدافهم بغرض إسقاط الدولة.

ووصف ممثل النيابة، المخطط بـ"الشيطاني"، الذي استهدف حماة الوطن، فقتلوا وشرعوا في قتلهم.

وذكر ممثل النيابة بأن اللجان الثلاثة المُشار اليها كانت لجان :"شرق القاهرة وجنوب الجيزة وجنوب القاهرة"، وكان موكلًا اليهم التعدي على رجال الأمن، وتفجير أبراج الكهرباء، واستخدام العقوبات المفرقعة، معقبا: "عم الظلام البلاد وأضروا بالعباد".

وجاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
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