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تعرف على أسعار الطماطم والبطاطس في المجمعات الاستهلاكية.. فيديو

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:02 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آيات أحمد
قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة تعمل على دخول الشركة القابضة للسلع الغذائية وتوفير المنتجات الغذائية فى المنافذ الثابتة والمتنقلة ، مفيدًا بأن سيتم تنفيذ لجان خاصة لتفاوض المنتجين والموردين والمزارعين للحصول على المحصول بإضافة قيمة مضافة بسيطة على المحاصيل.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التموين، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbcمصر"، أنه سيتم طرح الطماطم فى منافذ البيع بسعر8 جنيهات فقط للكيلو بينما سعر البطاطس 9.25 للكيلو والجزر بـ8 جنيهات، والبصل بـ5 جنيهتن والكوسة بـ6 جنيهاتوالليمون بـ6.5 جنيه.

وأوضح أن وزير التموين كلف الشركة القابضة على تقليل حلقات التداول والوسطاء لنقل السلع للمجمعات الاستهلاكية، مؤكدًا أنه بدأ بالأمس بطرح 25 سيارة متنقلة فى محافظات الجمهورية.

وأردف أن كيلو الدواجن المجمدة فى المجمعات الاستهلاكية يقدر بـ38 جنيه للكيلو، كما تم تخفيض اللحوم المجمدة لتسجل 60 جنيها للكيلو.
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