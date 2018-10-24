محافظ القاهرة يأمر بإزالة الأكشاك المخالفة خلال ترأسه لحملة بالسيدة عائشة

قاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حملة مكبرة مفاجئة منذ قليل لإزالة الإشغالات ورفع التعديات والعشوائيات من منطقة ميدان السيدة عائشة برفقة اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية واللواء هشام أبو النصر مدير إدارة شرطة المرافق.



وأمر المحافظ خلال جولته بإزالة فورية، لعدد من الأكشاك المخالفة والتى تعيق مرور السيارات والمارة ورفع مدرجات الفاكهة من الطرق العامة وتطهير الأرصفة من الإشغالات الثابتة والمتحركة.



من جانبه أكد اللواء هشام أبو النصر مدير إدارة شرطة المرافق استمرار الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع أشكالها لإعادة الانضباط للشارع وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة بالتنسيق مع أجهزة الأحياء.