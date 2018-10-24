رجال ترامب يعترفون: تصريحات الرئيس عن المهاجرين هراء

اعتبر عدد من العاملين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن داخل البيت الأبيض، أن تصريحات ترامب بشأن الهجرة وقافلة المهاجرين من دول أمريكا اللاتينية وخطر هذه القافلة ما هو إلا هراء وتصريحات إعلامية للرئيس ليس إلا، لأسباب بسيطة، وذلك وفقًا ما ذكرت صحيفة "ذا ديلي بيست الأمريكية".





ونقلت الصحيفة عن عدد من المسؤولين في البيت الأبيض وفي الحزب الجمهوري لم تذكر أسمائهم بناء على طلبهم، قولهم إن حملة ترامب الشعواء ضد المهاجرين ليست إلا مظهر خارجي لا يعبر عن مضمون حقيقي، وأن ترامب لا يرحب بالمهاجرين، لكن حملته ضدهم ليست لخطرهم ولكن لمكاسب سياسية.





وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب لصحيفة "ذا ديلي بيست" :"لا يهم ما يتعلق بالمسألة. الأمر كله مسرحية".





واعترف أحد أعضاء الحزب الجمهوري في مقابلة أجريت معه: "إن القافلة مفيدة سياسيًا، فهي توجد صدى لدى الناخبين الذين يجب أن يصل إليهم الحزب الجمهوري خلال الأسبوعين المقبلين. إنها قضية تحفز قاعدة المحافظين الأكثر تحمسا نحو ترامب".





وكشفت صحيفة ذا ديلي بيست، رفض كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية الدفاع عن المزاعم القادمة من الرئيس نفسه.





وقال أحد المسؤولين في البيت الأبيض والذي طلب من الصحيفة عدم الكشف عن هويته: "لقد أدلى الرئيس بتصريحاته عن المهاجرين لكن لن نتحدث عنها" وهو ما يظهر المبالغة في الادعاءات عن المهاجرين و قافلتهم، بدليل عدم مناقشتهم في البيت الأبيض الأمر على أي مستوى.







