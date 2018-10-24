ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رجال ترامب يعترفون: تصريحات الرئيس عن المهاجرين هراء

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:15 م
صدى البلد
محمد علي
اعتبر عدد من العاملين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن داخل البيت الأبيض، أن تصريحات ترامب بشأن الهجرة وقافلة المهاجرين من دول أمريكا اللاتينية وخطر هذه القافلة ما هو إلا هراء وتصريحات إعلامية للرئيس ليس إلا، لأسباب بسيطة، وذلك وفقًا ما ذكرت صحيفة "ذا ديلي بيست الأمريكية". 

ونقلت الصحيفة عن عدد من المسؤولين في البيت الأبيض وفي الحزب الجمهوري لم تذكر أسمائهم بناء على طلبهم، قولهم إن حملة ترامب الشعواء ضد المهاجرين ليست إلا مظهر خارجي لا يعبر عن مضمون حقيقي، وأن ترامب لا  يرحب بالمهاجرين، لكن حملته ضدهم ليست لخطرهم ولكن لمكاسب سياسية. 

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب لصحيفة "ذا ديلي بيست" :"لا يهم ما يتعلق بالمسألة. الأمر كله مسرحية".

واعترف أحد أعضاء الحزب الجمهوري في مقابلة أجريت معه: "إن القافلة مفيدة سياسيًا، فهي توجد صدى لدى الناخبين الذين يجب أن يصل إليهم الحزب الجمهوري خلال الأسبوعين المقبلين. إنها قضية تحفز قاعدة المحافظين الأكثر تحمسا نحو ترامب".

وكشفت صحيفة ذا ديلي بيست، رفض كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية الدفاع عن المزاعم القادمة من الرئيس نفسه. 

وقال أحد المسؤولين في البيت الأبيض والذي طلب من الصحيفة عدم الكشف عن هويته: "لقد أدلى الرئيس بتصريحاته عن المهاجرين لكن لن نتحدث عنها" وهو ما يظهر المبالغة في الادعاءات عن المهاجرين و قافلتهم، بدليل عدم مناقشتهم في البيت الأبيض الأمر على أي مستوى.


loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. أدلة جديدة تكشف تورط قطر فى دعم الإرهابيين

اغسل عارك يا بشار.. شاب سوري يقتل شقيقته أمام الكاميرا

مقتل 11 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

إعلان شروط وموعد طرح شقق الإعلان العاشر بـ الإسكان الاجتماعى .. فيديو

فرنسا: لن نتخذ أي قرار متسرع بشأن علاقتنا مع السعودية

الصحة تصدر بطاقات جديدة للأطفال للحصول على خدمة طبية متميزة

مطران القدس: نتواصل مع السلطات المصرية لحل أزمة دير السلطان

موعد مباراة الأهلي في النهائي الافريقي

الأرصاد: سقوط أمطار على أغلب أنحاء الجمهورية غدا.. فيديو

تعرف على موعد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

تعرف على منافس الزمالك فى دور الـ 8 من مسابقة كأس مصر

مصور منتخب مصر في المونديال يكشف كواليس صور محمد صلاح.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

تعرف على أسعار الطماطم والبطاطس في المجمعات الاستهلاكية.. فيديو
شاهد.. نجمات حاربن السرطان وتغلبن عليه
متحدث التموين يكشف عن جهود الوزارة لتقليل أسعار الخضر والفاكهة .. فيديو
فيديوجراف| أضخم طائر في العالم "التيراتور"
مصور منتخب مصر في المونديال يكشف كواليس صور محمد صلاح.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟