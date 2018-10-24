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حوادث

تجديد حبس متهمين من عصابة الاستيلاء على بترول جراج أثر النبي

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:12 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
اسلام مقلد
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس متهمين اثنين من 6 أشخاص بينهم مسئولون بجراج أثر النبي بمصر القديمة، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي للاستيلاء على المواد البترولية 15 يومًا على ذمة التحقيق. 

تعود تفاصيل القضية عندما ألقى ضباط الرقابة الإدارية القبض على تشكيل عصابى من المتاجرين بالدعم الذي تتكبده الدولة لصالح المواد البترولية، وهم مسئولو تسجيل شحنات الوقود، والأمن، والنقل بشركة الجمعية التعاونية للبترول (التعاون)، بالإضافة إلى مسئول العهدة بأحد الجراجات التابعة لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، لتسهيلهم جميعا استيلاء أحد تجار القطاع الخاص على المواد البترولية المدعومة من الدولة بحوالى 200 ألف لتر من السولار شهريا تدعمها الدولة بقيمة 840 ألف جنيه، مقابل حصولهم على مبالغ تزيد عن الـ600 ألف جنيه شهريًا على سبيل الرشوة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
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