تجديد حبس متهمين من عصابة الاستيلاء على بترول جراج أثر النبي

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس متهمين اثنين من 6 أشخاص بينهم مسئولون بجراج أثر النبي بمصر القديمة، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي للاستيلاء على المواد البترولية 15 يومًا على ذمة التحقيق.



