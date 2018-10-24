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حوادث

استنفار أمني في المهندسين استعدادا لزيارة البابا تواضروس لكنيسة الملاك ميخائيل

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:20 م
صدى البلد
ندي حمودة - أحمد مهدي
شهد منطقة العجوزة حالة من الاستنفار الأمني استعدادًا لاستقبال زيارة البابا تواضروس لكنيسة الملاك ميخائيل بشارع أحمد عرابي عصر اليوم.

وأشارت مصادر أمنية الى أن البابا تواضروس بابا الإسكندرية الأرثوذكسية يتوجه اليوم إلى كنيسة الملاك ميخائيل بشارع بحر الغزال المتفرع من شارع أحمد عرابي بالعجوزة لالقاء العظة الاسبوعية.

وتتولي قوات أمن الجيزة وقسم شرطة العجوزة بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، فرض تأمينات بطول الشارع وصولا إلى الكنيسة حتى انتهاء زيارة البابا للكنيسة وانصرافه، فيما تقوم شرطة المرافق بقيادة العميد حسن الدماطي مدير الادارة والعميد عبد الحكيم سعد وكيل الإدارة بازالة الإشغالات من الشارع الرئيسي والجانبي.

كما تتولي قوات الامن برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة الإشراف على عملية التامين والتشريفة وطول فترة الزيارة حتي انتهائها.

وجرى الاستعانة بعمال هيئة النظافة والتجميل بالجيزة لتقليم الاشجار الكثيفة بالشارع كأحد بنود الخطة الامنية وايضا لتحسين المظهر الجمالي للشارع.
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