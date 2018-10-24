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أخبار العالم

سويسرا تفتح تحقيقا موسعا عن عملية تجسس روسية كبيرة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:11 م
صورة توضيحية
صورة توضيحية
أحمد قاسم
أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، عن فتح تحقيق موسع بشأن عملية تجسس روسية كبيرة استهدفت موظفين بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في مدينة سبيز.

وحسبما ذكرت صحيفة "تاجس أنتسايجر" السويسرية، فقد أكد مكتب النائب العام السويسري أن الحكومة طلبت منه فتح تحقيقًا موسعًا عن وجود عملية تجسس "سياسية" قام بها شخصان روسيان داخل مقر منظمة حظر الأسلحة في سبيز.

وأعلن المكتب أنه قرر اتخاذ خطوات جادة في طلب الحكومة، مشيرًا إلى أن قراره النهائي سيتم إعلانه في وقت متأخر مساء اليوم.

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