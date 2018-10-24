مستشار صندوق مكافحة الإدمان: مشروبات الطاقة مضرة بالصحة

أكد الدكتور محمد مصطفى، مستشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن المشروبات الساخنة السوداء كالقهوة والشاي والنسكافيه تحتوى على نسبة عالية من مادة الكافيين التى تسبب الإدمان.



وأوضح مصطفى، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الشاى هو أقل المشروبات ضررا، بينما أكثرها ضررا هو النسكافيه، كما أكد أن مشروبات الطاقة تؤدى إلى وقوع ضرر كبير على الإنسان، ولذلك لا ينصح بشرب مشروبات الطاقة سوى مرة كل أسبوع.



وقال إن الشاى مع اللبن غير مضر على الصحة، ولكنه أيضًا غير مفيد، لأن فوائد اللبن وما يحتويه من مكونات تضيع مع الشاى، ولذلك لا يكتسب الجسم أي مادة من فوائد اللبن.