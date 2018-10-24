انطلاق أعمال ملتقى شبابنا مستقبلنا بالجامعة العربية

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ، أعمال ملتقي الشباب العربي الذي عقد تحت شعار معسكر الشباب العربي.. شبابنا مستقبلنا "، بمشاركة الشباب من الدول العربية .



وأكد المستشار عبد المنعم الشاعري، مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، في تصريح له اليوم على هامش الملتقى، أهمية الملتقى حيث يهدف للاستماع إلى مقترحات الشباب والاطلاع على أولوياتهم ورؤاهم وبحث قضاياهم.



وقال الشاعري، إن الجامعة العربية نجحت خلال الأربع سنوات الأخيرة في حشد نحو 20 ألف شاب من 11 دولة عربية وذلك لبحث كافة القضايا الشبابية والاطلاع علي مقترحاتهم لرفعها إلى مجلس الجامعة العربية.



وحول جهود مكافحة الإرهاب أكد أن محاربة الإرهاب لا تقتصر على الجانب العسكري فقط، وإنما لابد من توعية الشباب ودعمهم ثقافيا وتعليميا من خلال الدورات التدريبية والثقافية والتوعوية.