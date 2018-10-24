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محافظات

محافظ دمياط تترأس اللقاء الأسبوعى للمواطنين

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:40 م
صدى البلد
زينب الزغبي
عقد اليوم بديوان عام المحافظة اللقاء الأسبوعى للمواطنين برئاسة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبحضور اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد وعدد من رؤساء القطاعات الخدمية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

حيث استمعت المحافظ لعدد من الشكاوى والالتماسات والطلبات التى يأتى فى مقدمتها توفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية وفرص عمل بالقطاع الخاص وقامت سيادتها ببحث بعض من هذه الشكاوى مع ممثلى الأجهزة التنفيذية فورا أثناء اللقاء وتمت إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص.

وذكرت الدكتورة منال عوض أنه يتم خلال تلك اللقاءات الجماهيرية والزيارات الميدانية التعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة مضيفة أنه تم توجيه كافة الجهات والمديريات بخلق قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين لحل مشاكلهم والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
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